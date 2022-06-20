رئيس البرلمان: الهيئات الاقتصادية تندرج ضمن الموازنة العامة للدولة

كشف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن موازنات الهيئات الاقتصادية تندرج ضمن الموازنة العامة للدولة، وفقا لقانون المالية العامة الموحد، والذي سبق ووافق عليه مجلس النواب.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2022/2023، ردا على رفض النائب محمد عزب عرفات مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2022/2023.