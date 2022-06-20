مروان القماش يحتل المركز الـ13 في بطولة العالم للألعاب المائية بالمجر

احتل مروان القماش لاعب المنتخب الوطني الأول للسباحة، المركز الـ13 ببطولة العالم للألعاب المائية المقامة في العاصمة المجرية "بودابست"خلال الفترة من 18 وحتى 25 يونيو الجاري .

وحصل "القماش" على المركز الثالث عشر في التصفيات بسباق 800 متر حرة بعد تسجيله زمن قدره 7.52.08 دقيقة، في سباق شارك فيه 32 سباحًا.

وكان مروان القماش قد حقق نفس المركز في سباق 400 متر حرة بزمن 3.47.21 دقيقة في سباق مكون من 43 سباحًا.

وتشارك مصر في البطولة بقائمة تضم 7 لاعبين وهم: "فريدة عثمان - مروان القماش - يوسف رمضان - عبد الرحمن سامح - محمد سامي "ميشو" - يوسف القماش - محمد محمدي".

وكان من المقرر إقامة البطولة مايو الماضي بمدينة مدينة فوكووكا اليابانية قبل أن يتم نقلها بسبب جائحة فيروس كورونا والإجراءات المتبعة في اليابان حاليًا.

الجدير بالذكر، أن السباحة المصرية فريدة عثمان تمتلك برونزيتي سباق 50 متر فراشة ببطولتي العالم 2017 و2019.