عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سجل 155 هدفا.. أرقام المهاجم النرويجي هالاند مع الأندية ومنتخب بلاده

صدى البلد

حقق المنتخب النرويجي فوزا كبيرا على نظيره السويدي بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية.

وأحرز النجم النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الجديد، هدفين متتاليين لأصحاب الأرض في الدقيقتين 10، و54 من ركلة جزاء.

وسجل السويدي إيميل فورسبيرج هدف تقليص الفارق للضيوف عند الدقيقة 62، قبل أن يسجل ألكسندر سورلوث الهدف الثالث للنرويج في الدقيقة 77، وسجل فيكتور جيوكيرس الهدف الثاني للسويد قبل نهاية اللقاء بثواني قليلة.

الدبابة البشرية هالاند وصل للهدف رقم 21 في 20 مباراة مع منتخب بلاده النرويج فى مختلف البطولات.

بهدفين وأسست ضد السويد انفرد منتخب النرويج بالصدارة أمام منتخبي صربيا والسويد فى دوري الأمم الأوروبية.

ويلتقى بعد غد الأربعاء منتخب النرويج نظيره منتخب سلوفينيا فى إطار منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

صدى البلد يستعرض أرقام المهاجم النرويجي ايرلنح هالاند مع الأندية ومنتخب بلاده.

شارك ايرلنح هالاند مهاجم فريق بروسيا دورتموند الألماني السابق ومانشستر سيتي الإنجليزي الحالي ومنتخب النرويج في 204 مباراة

ساهم المهاجم النرويجي ايرلنح هالاند في صناعة 194 هدفاً

سجل المهاجم النرويجي ايرلنح هالاند 155 هدفاً

صنع المهاجم النرويجي ايرلنح هالاند 39 هدفا.

ورفع منتخب النرويج رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة التي تشارك ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

النرويج مانشستر سيتي صدى البلد دورتموند هالاند بروسيا دورتموند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو يزلزل السوشيال ميديا.. تفاصيل مقتل طالبة بطريقة بشعة أمام جامعة المنصورة

طالب يقتل زميلته امام بوابة الجامعة في المنصورة

حاول تشويه وجهه.. تفاصيل جديدة في واقعة قتل شاب لزميلته أمام جامعة المنصورة

مرتضى منصور: الزمالك ينتظر ملء خزينته بـ 315 مليون.. وهذه رسالتي لـ مدحت شلبي.. فيديو

سيدة الميكروباص: قطع الكرسي عشان يتحرش بي.. والمتهم: معرفش بتقول كده ليه

اقرأ هذه السورة وأنت ذاهب إلى العمل.. تزيد الرزق

بعد هبوط تاريخي.. الذهب يعاود الارتفاع مجددا ومفاجأة في عيار 21 اليوم

شوبير : غياب ديانج فترة عن الأهلي بسبب إصابة الركبة

موضوعات متعلقة

بدء عرض فيلم Uncharted على نتفليكس منتصف يوليو المقبل

ترشيحاتنا

مجلس النواب يوافق على التقرير العام بشأن مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية

تعزيز البرنامج التدريبي للمشاركين الأفارقة بالتجارب المصرية الرائدة فى أبرز القطاعات التنموية

وزير النقل يبحث مع مسئول بالمجر إحلال الأوتوبيسات الحالية بأخرى تعمل بالكهرباء

أول تعليق من جامعة المنصورة على واقعة قتل طالبة على يد زميلها

مدبولي: توجيه رئاسي بتطوير أسواق الماشية الحية بالمحافظات وحصر الأراضى غير المستغلة

شيخ الأزهر يتفقد امتحانات ثانوية البعوث ..حاور الطلاب ووعد بتلبية مطالبهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلات عيد الأضحى المصرية.. أشهر الوصفات للعزومات

قوات حرس الحدود تدمر204 أفدنة من زراعات المواد المخدرة في جنوب سيناء

أول صورة بشرية لـ تمثال الحرية.. من هي صاحبة الوجه الأشهر؟

الحلاقة أولا.. قرية تمنع الملتحين من الزواج في الهند

فيديو

إيهاب جلال اتظلم.. حسن شحاتة: كيروش درب المنتخب مجاملة..وصلاح لم يقدم شيئا 

بنت بـ100 راجل.. واجهت ذئبا متحرشا في أتوبيس نقل عام.. فيديوجراف

القصة الكاملة لسحل سيدة اتهمها أهالي أوسيم بتزعم عصابة تخطف الأطفال .. فيديوجراف

حسن شاكوش بعد حصوله على كارنيه نقابة المهن الموسيقية: سأعود بأغاني مميزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بقلم دكتور / وائل محمد رضا

فاتن أمل حربي

سوسن العوضي

المجتمع المدني المصري واستعدادات COP27

نجاة عبد الرحمن

حوار وطني دون إقصاء

د/علاء الشال

انتبهوا لكلماتكم وأفعالكم عند زيارة المرضى

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

غادة جابر

اليوم بين سطور التاريخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. كرة القدم بين الفهلوة والعشوائية

اﻟﻤﺰﻳﺪ