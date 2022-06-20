سجل 155 هدفا.. أرقام المهاجم النرويجي هالاند مع الأندية ومنتخب بلاده

حقق المنتخب النرويجي فوزا كبيرا على نظيره السويدي بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية.

وأحرز النجم النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الجديد، هدفين متتاليين لأصحاب الأرض في الدقيقتين 10، و54 من ركلة جزاء.

وسجل السويدي إيميل فورسبيرج هدف تقليص الفارق للضيوف عند الدقيقة 62، قبل أن يسجل ألكسندر سورلوث الهدف الثالث للنرويج في الدقيقة 77، وسجل فيكتور جيوكيرس الهدف الثاني للسويد قبل نهاية اللقاء بثواني قليلة.

الدبابة البشرية هالاند وصل للهدف رقم 21 في 20 مباراة مع منتخب بلاده النرويج فى مختلف البطولات.

بهدفين وأسست ضد السويد انفرد منتخب النرويج بالصدارة أمام منتخبي صربيا والسويد فى دوري الأمم الأوروبية.

ويلتقى بعد غد الأربعاء منتخب النرويج نظيره منتخب سلوفينيا فى إطار منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

صدى البلد يستعرض أرقام المهاجم النرويجي ايرلنح هالاند مع الأندية ومنتخب بلاده.

شارك ايرلنح هالاند مهاجم فريق بروسيا دورتموند الألماني السابق ومانشستر سيتي الإنجليزي الحالي ومنتخب النرويج في 204 مباراة

ساهم المهاجم النرويجي ايرلنح هالاند في صناعة 194 هدفاً

سجل المهاجم النرويجي ايرلنح هالاند 155 هدفاً

صنع المهاجم النرويجي ايرلنح هالاند 39 هدفا.

ورفع منتخب النرويج رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة التي تشارك ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.