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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد لطفي من الجيم: بداية القضاء على كرش المعلم طرزان| فيديو

محمد لطفي
محمد لطفي

نشر الفنان محمد لطفي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “إنستجرام”، فيديو أثناء ممارسته التمارين الرياضية.

 

وعلق محمد لطفي قائلاً: “بسم الله بداية القضاء علي كرش المعلم طرزان”.

 

وتابع محمد لطفي قائلاً: “ادوني شهرين وهنشوف فورمة جديدة لأن الكرش ده بناء علي طلب المخرج فكان سهل اكل واتخن.. ادعولي أن يكون سهل عليا اني اخس”.

 

وكان قد نشر الفنان محمد لطفي صورة من كواليس فيلم “عمهم”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

محمد لطفي رفقة محمد إمام في كواليس عمهم

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وظهر محمد لطفي في الصورة بصحبه كل من: الفنان محمد إمام، والمخرج حسين المنباوي،  وطارق الشورى.

وطرح المنتج أحمد السبكي، البوستر التشويقي لأحدث أعماله “عمهم” للنجم محمد إمام والذي من المقرر طرحه بموسم عيد الأضحي المبارك في جميع دور العرض السينمائية.

“عمهم” بطوله محمد إمام وهدي المفتي ومحمد سلام وسيد رجب ومحمد أنور ورياض الخولي وايتن عامر ومحمد ثروت وأحمد فتحي ومحمد لطفي والشحات مبروك.


ومن انتاج احمد السبكي وتأليف وسام صبري وإشراف عام كريم السبكي وإخراج حسين المنباوي

 

محمد لطفي محمد سلام أحمد السبكي التمارين الرياضية عيد الأضحى محمد امام

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