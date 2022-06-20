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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هل يثاب غير المرتل والمجود للقرآن على تلاوته.. أمين الفتوى يجيب

هل يثاب غير المرتل
هل يثاب غير المرتل والمجود للقرآن على تلاوته ؟

هل يثاب غير المرتل والمجود للقرآن على تلاوته ؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

هل يثاب غير المرتل والمجود للقرآن على تلاوته ؟

وقال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردا على السؤال، إن المرء يثاب على نظره للقرآن، فليس الكل قادراً على معرفة أحكام التلاوة والترتيل، لا تظن أن ثوابك أقل، وهو عند الله عظيم حتى لو قرأت بمشقة.

واستدل الشيخ عويضة عثمان بحديث رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم: «الذي يقرَأُ القرآنَ وهو مَاهِرٌ به مع السَّفَرَةِ الكِرَامِ البَرَرَةِ، والذي يقرَأُ القرآنَ ويَتَتَعْتَعُ فيه وهو عليه شَاقٌ لَهُ أجْرَانِ»، مضيفا: "اقرأ على حالتك وأنت مأجور.

خطأ يقع فيه الكثيرون بتشغيل إذاعة القرآن الكريم ليلا

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن هناك فعلا شائعا بين الكثيرين وظن خاطئ وهو أن القرآن الكريم يحرس النائم.

وأوضح «جمعة» في إجابته عن سؤال: «ما مدى صحة أو عدم صحة فتح محطة القرآن الكريم في الراديو أثناء النوم؟»، أنه لا يصح إبقاء البث الإذاعي لمحطة القرآن الكريم مفتوحًا أثناء النوم، مشيرًا إلى أن القرآن لا يحرس النائم ولكن تحرسه أدعية وردت بالسُنة النبوية، وذلك لأنه يجب الاستماع للقرآن والإنصات له إذا قرئ، فهذا ما يأمر به الله تعالى، مستشهدًا بقوله تعالى: «وَإِذَا قُرِئَ القُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ» الآية 204 من سورة الأعراف.

وأضاف أن بعض الناس يفعلون ذلك ظنًا منهم أن قراءة القرآن تحرس النائم وهذا غير صحيح، لأن هناك أدعية يقولها المسلم وتحرسه حين يأوي إلى فراشه، وردت عن النبي -صلي الله عليه وسلم-، ومنها أنه كان يجمع كفيه الشريفتين وينفث فيهما ويقرأ فيهما المعوذتين ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده الشريف يفعل ذلك ثلاثًا.

وأكد أن هذا هو المطلوب شرعًا، كما يجب صيانة القرآن الكريم وإجلاله وتنزيهه عن دور الحارس، منوهًا بأن هذا التصرف لا يليق بمقام هذا الكتاب الكريم، فالقرآن إما أن يتلى للعبادة والتدبر وحينئذ يجب الاستماع والإنصات إليه ويحرم الكلام واللغو والعبث من حوله، وإما أن يبقى مصونًا في المصحف الشريف أو في أشرطة التسجيل التي يجب أن تعامل بكل احترام وتقدير ومن يراجع الآداب والشروط التي وضعها العلماء لتلاوة القرآن الكريم.

المرتل المجود هل يثاب غير المرتل والمجود للقرآن على تلاوته دار الإفتاء المصرية أحكام التلاوة والترتيل حديث النبي الماهر بالقرآن القرآن علي جمعة هيئة كبار علماء الازهر الشريف تشغيل إذاعة القرآن الكريم ليلا

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