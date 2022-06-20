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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

رسميا .. المواصفات الرئيسية للهاتف الجديد من شاومي POCO X4 GT

رسميا المواصفات
رسميا المواصفات الرئيسية للهاتف الجديد من شاومي POCO X4 GT

تستعد العلامة التجارية بوكو Poco التابعة لشركة شاومي، لإطلاق هاتفها الجديد POCO X4 GT ، رسميا في 23 يونيو القادم، لكن قبل الإطلاق الرسمي للهاتف أعلنت الشركة عن بعض المواصفات الرسمية للهاتف الذكي.

 

بحسب ما ذكره موقع "gsmarena"، يأتي هاتف شاومي الجديد POCO X4 GT، بشاشة عالية الدقة من نوع AMOLED، تدعم معدل تحديث  يبلغ 120 هرتز.

 

مواصفات هاتف شاومي الجديد POCO X4 GT


سيعمل هاتف شاومي الجديد Poco X4 GT، بمعالج ميدياتك الرائد Dimensity 8100 SoC، وبشحن سريع 67 واط، ومن المتوقع أن يكون طراز X4 GT هو البديل المعاد تسميته لهاتف العلامة التجارية ريدمي التابعة لشاومي Redmi Note 11T Pro الذي تم إطلاقه مقتصرا على السوق المحلية للشركة في  الصين.

 

جدير بالذكر أنه تم إطلاق Redmi Note 11T Pro أيضًا بمعالج نوع Dimensity 8100، من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية، و على الرغم من وجود بعض الاختلافات مع طراز Note 11T Pro الذي يتميز بشاشة من نوع LCD بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

 

لذلك من الواضح أن الهاتف الجديد القادم من شاومي Poco X4 GT ، يبدو أقرب إلى Note 11T Pro + ، لكن يكمن الاختلاف أنه يقدم دعم شحن سريع بقوة 120 واط.

 

سيظهر طراز X4 GT لأول مرة في وقت لاحق هذا الأسبوع لذلك ، يمكن ترقب المزيد من التفاصيل حول المواصفات والسعر.

شاومي بوكو Poco هاتف Redmi

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