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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأزهر ينعى وكيل معهد بالاسماعيلية توفي أثناء الذهاب لامتحان اليوم

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

نعى الأزهر الشريف، بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره،  إبراهيم عبد المعبود إبراهيم، وكيل معهد تل البلد الإعدادي الثانوي بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، الذي وافته المنية اليوم إثر حادث أليم أثناء توجهه لأداء مهام عمله كرئيس للجنة القنطرة غرب بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.

وتقدم الأزهر بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد سائلا المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. 

 

ودعا الأزهر الشريف، المولى عز وجل أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يردهم إلى أهلهم وذويهم سالمين.

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