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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نوعية عين شمس تنظم فعاليات «يوم من الإبداع» ..غدا

طلاب جامعات
طلاب جامعات

ينظم قسم الإعلام التربوى بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس فعاليات «يوما من الإبداع»، وذلك فى إطار مشروعات التخرج لطلاب الفرقة الرابعة من القسم بشعبتيه (الصحافة والإذاعة والتليفزيون - والفنون المسرحية)  .

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور  محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أسامة السيد عميد الكلية، وإشراف الدكتور. أحمد نبيل احمد رئيس القسم  وذلك يوم الأربعاء القادم فى تمام العاشرة صباحا بمسرح طلعت حرب بالكلية والذى قد تم افتتاحه يوم ١١ من يونيو الجارى.

وأوضح الدكتور  أحمد نبيل رئيس قسم الإعلام التربوي أن مشروعات التخرج هذا العام تضمن عرضاً متنوعاً لأعمال الطلاب في مجالات الصحافة الورقية والأفلام التسجيلية وأفلام الرسوم المتحركة وفنون الدوبلاچ والحملات الإعلانية ووسائل التواصل الاجتماعي والتصوير الفوتوغرافي ومسرح خيال الظل ومسرح العرائس.

وأضاف أن هذه المشروعات تعد أولى الخطوات للحياة العملية والمهنية ، لذلك يحرص قسم الإعلام التربوي على الاحتفاء بطلابه ودعمهم فكرياً وتعليمياً وتوجيهياً من خلال عرضاً لفنون الإنتاج الإعلامي الصحفي والمرئي والمسرحي.

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كان وقد كرم الدكتور محمد عباس محمد رئيس قسم الكيمياء بكلية التربية جامعة عين شمس  الطلاب المتميزون في النشاط العلمي من طلاب القسم بمختلف مراحله، وذلك تحت رعاية الدكتور  محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب  الدكتور  حازم راشد عميد كلية التربية جامعة عين شمس والأستاذة الدكتورة صفاء أحمد شحاتة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

شهد التكريم الدكتور عادل عباس عمارة مدير وحدة IHub  بالكلية و الأستاذة الدكتورة سحر عبد الدايم الملا و الدكتورة سمية الإدفاوي و الدكتورة منى علي نغمش مشرفو الأنشطة وجماعة الكيمياء وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالقسم وبعض من أهالي الطلاب.

وشمل التكريم طلاب برنامج الكيمياء بمختلف مراحله ،وقد جاء الحفل في إطار دعم وتعزيز تميز طلاب قسم الكيمياء وما حققوه من مشروعات وأنشطة علمية متميزة خلال العام الجامعي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.

 

جامعة عين شمس كلية التربية النوعية جامعة عين شمس كلية التربية النوعية قسم الإعلام التربوي Jobs Education

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