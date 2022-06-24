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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة

صدى البلد

استعرض برنامج “صباح البلد” المُذاع على فضائية "صدى البلد" تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم الجمعة، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 18.77 جنيه للبيع، و18.71 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 19.86 جنيه للبيع و19.61 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 23.07 جنيه للبيع و22.77 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 5.00 جنيه للبيع و4.98 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي  61.26  جنيه للبيع و58.67 للشراء.

 

العملات الاجنبية الدولار سعر الدولار سعر اليورو اخبار التوك شو

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