أنشطة رياضية وزراعة أشجار في مبادرة بلدنا تستضيف قمة المناخ 27 بالأقصر

أقامت جمعية مفتاح الحياة بالأقصر، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بقرية أصفون أنشطة توعوية بالتغيرات المناخية، والتي تهدف لتوعية المواطنين والشباب بالتغيرات المناخية، بالتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني، وخبراء البيئة والأوقاف والهلال الأحمر والتربية والتعليم.



وشارك أطفال قرية أصفون بمختلف أعمارهم في المبادرة، بعمل رسومات توعوية عن البيئة ، وكيفية الحفاظ على المناخ ، وقاموا بالتلوين على الجدران، وذلك على خلفية مشاركتها بإيجابية وفعالة خلال مبادرة بلدنا تستضيف قمة المناخ ، وتهدف ورشة العمل لتشجيع الأطفال لتنفيذ الأعمال الفنية واكتشاف مواهبهم، وتحفيز خيالهم وتنمية الحس الفني والإبداعي لديهم، شملت أيضاً الورش الفنية ، ورشة "نرسم صورة عن البيئة ".

وقام الأطفال والحضور بزرع الأشجار داخل مدرسة اصفون الابتدائية الجديدة وكذلك مدرسة اصفون الثانوية المشتركة وعمل لوحات جدارية توعوية عن المناخ وعمل لقاء رياضي وترفيهي للشباب والأطفال بمشاركة جمعية التنمية الريفية المتكاملة باصفون ومؤسسة صعيد مصر وجمعية أصدقاء النشء وجمعية النور المحمدي وجمعية بسمة متطوع.

وبحضور أعضاء المنصة الدكتورة عفاف عبد الباسط المسئول عن اللجنة العلمية، وفاتن سعيد منسق الأنشطة وعثمان العريان وأشرف قرقار ، ومصطفي الصادق أعضاء المنصة المحلية بالأقصر أحمد سعدي باحث جهاز شؤون البيئة رئاسة مجلس الوزراء فرع الأقصر علي بكري باحث جهاز شؤون البيئة رئاسة مجلس الوزراء فرع الأقصر.

وقامت الدكتورة عفاف عبدالباسط عضو منصة الأقصر، بعمل ندوة توعوية للسيدات والأطفال وتناولت ندوة التوعية بأهمية الإنتاج والاستهلاك المستدام، وعدم إلقاء القمامة وحرق النفايات، مع التركيز على اتباع إجراءات التخفيف من خلال عدم الإسراف في استخدام الطاقة والبحث الدائم عن استخدام مصادر الطاقة المتجددة، علاوة على الاتفاق على أهمية اشراك الشباب في كافة الأنشطة والفعاليات التي تنظمها المنصة سواء ندوات أو ورش عمل، أو حملات ميدانية لرفع الوعي البيئي لديهم وحثهم علي الحفاظ على البيئة.

وقال جمال يوسف نصيف المسئول عن منصة الأقصر المحلية، إن مبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ» هي الأولى من نوعها للمجتمع المدني في مصر، في إطار التحضير لقمة المناخ، وتهدف إلى تعزيز دور المشاركة المجتمعية والمؤسسات المعنية، والتعريف بأهم المحاور التي ستركز عليها مصر خلال المؤتمر، وبلورة موقف موحد للمجتمع المدني، وعرض قصص نجاح المنظمات غير الحكومية في الحد من تداعيات التغيرات المناخية.

وتابع: وسوف تقوم المنصة المحلية خلال الأيام القادمة للتحضير لمؤتمر موسع بالشراكة بين جميع المؤسسات الحكومية والأهلية بمحافظة الأقصر وسوف يكون هناك مبادرة من المجتمع المدني تليق بالحدث ومكانة محافظة الأقصر استعدادا لقمة المناخ بشرم الشيخ .

وأكد عثمان العريان عضو منصة الأقصر المحلية ، أن هذه أول خطوة نحو قمة المناخ 27 تعقبها عدة خطوات نهدف إلى نشر ثقافة الحفاظ على البيئة والحد من آثار التغيرات المناخية لدى جميع الأسر بمركز اسنا محافظة الأقصر بمشاركة الجهات المعنية.

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