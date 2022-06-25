بعد احتفاء الجمهور به فى كوريا.. توم كروز يعود إلى لندن

عاد النجم العالمى توم كروز إلى لندن بعد أن حقق هدفه من زيارة كوريا منذ أيام قليلة، حيث كان يقوم بالترويج إلى فيلمه الجديد الذى يحمل اسم “Top Gun: Maverick”.

ورصدت عدسات البابارتزى توم كروز أثناء وصوله إلى مطار لندن قادما من كوريا، وبدت عليه علامات السعادة والبهجة لما حققه فى الفترة الأخيرة.

توم كروز

واحتفى جمهور جمهور كوريا الجنوبية بالنجم العالمى توم كروز، والتى وصل إليها ترويجا لفيلمه الجديدة Top Gun: Maverick.

واقترب فيلم Top Gun: Maverick من تحقيق إيرادات بلغت حوالي 800 مليون دولار في دور العرض العالمية، وتتوقع شركة “باراماونت” المنتجة ترشح الفيلم لما لا يقل عن ثلاث جوائز أوسكار للعام المقبل.

وحظي فيلم Top Gun: Maverick بحفاوة بالغة من جمهور مهرجان كان، وذلك بعد تسليم بطله توم كروز السعفة الذهبية التي لم يكن معلنا عنها من قبل، كما أقيم له عرض خاص بلندن بحضور أفراد من العائلة الملكية، وعلى رأسهم الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون.

توم كروز

وكشفت تقارير إعلامية عن انفصال نجم هوليوود توم كروز عن هايلي أتويل.

انفصال توم كروز عن هايلي أتويل للمرة الأولى

وتعد تلك المرة الثانية التي ينفصل فيها النجمان، حيث أعلنا انفصالهما في سبتمبر الماضي قبل أن يعودا مرة أخرى من جديد.

انفصال توم كروز عن هايلي أتويل للمرة الثانية

انفصل توم كروز عن هايلي أتويل للمرة الثانية، حيث كان الثنائي اللذان بدأت علاقتهما العاطفية في عام 2020 في موقع تصوير فيلم "7 Mission: Impossible"، قد أعلنا انفصالهما في سبتمبر الماضى لكن عادت علاقتهما الرومانسية مرة أخرى.

وبحسب ما أفاد مصدر لصحيفة “ذا صن”، لم ينجح الأمر بالنسبة لهما وقررا الآن أن الأفضل بالنسبة لهما البقاء كأصدقاء فقط.

وكانت هايلي أول علاقة حب يدخلها توم كروز بعد طلاقه من الممثلة كاتي هولمز التي أنجب منها ابنته سوري.

وكانت هايلي انفصلت في الوقت نفسه عن زوجها المخرج البريطاني.