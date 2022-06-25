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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق أبو العينين يدعم لاعبي سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة الزمالك

طارق ابو العينين
طارق ابو العينين يدعم لاعبى سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة ال

حرص طارق أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي، على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم، اليوم السبت، في أحد الملاعب الفرعية لاستاد الدفاع الجوي.

وتواجد المشرف العام على الكرة لنادي سيراميكا كليوباترا في التدريبات من أجل دعم الفريق، قبل مواجهة الزمالك، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة 23 من بطولة الدوري الممتاز.

وطالب "أبو العينين" لاعبي فريق سيراميكا كليوباترا ببذل أقصى جهد لديهم وتقديم مباراة قوية، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك مؤكداً أن الفريق يملك إمكانيات كبيرة، وجهازًا فنيًا على مستوى عال بقيادة أحمد سامي.

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