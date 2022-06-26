فودة يبحث جهود سد عجز 782 وظيفة بجنوب سيناء

التقي اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمقر الجهاز بالقاهرة، علي رأس وفد ضم الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، اللواء ايمن الشريف سكرتير عام المحافظة، اسماعيل محمد مدير عام الموارد البشرية بالمحافظة و خالد لطفي مدير عام التنظيم والإدارة بالمحافظة.

شهد الاجتماع بحث عدد من الموضوعات من أجل إيجاد حلول لسد العجز الشديد في العديد من التخصصات بالديوان العام للمحافظة والوحدات المحلية التابعة وكذا مديريات الخدمات التابعة، وبحث إمكانية شغل عدد 728 وظيفة لسد العجز الخاص بعدد (7) تجمعات تنموية علي مستوى المحافظة بمدن ( رأس سدر، سانت كاترين، طور سيناء) وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية لاستكمال الهياكل التنظيمية لتلك التجمعات التنموية بالإضافة دراسة توفير عدد عدد من الوظائف الملحة كالمهندسين تخصصات مختلفة ( جي اي اس، شبكات، برمجيات) والمترجمين وذلك للحاجة الماسة لهذه التخصصات بمبني الوحدة المحلية الجديد لمدينة شرم الشيخ، والمنشأ وفقاً لأحدث النظم الحديثة والذي يتوافق مع سياسة التحول الرقمي لكافة المنشآت الحكومية .



علاوة علي استكمال دراسة الهياكل التنظيمية لديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة وفقا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ووفقا للقرارات الصادرة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وخلال اللقاء استفسر محافظ جنوب سيناء عن الدراسة الخاصة بنقل الموظفين المثبتين و المتعاقدين علي الصناديق والحسابات الخاصة الي الموازنة العامة للدولة، وأفاد رئيس الجهاز باقتراب الانتهاء من اخذ الموافقات علي تلك الدراسة .

واستفسر أيضا عن الدراسة التي يقوم بها الجهاز بشأن الأجر المكمل للعاملين بالمحافظة لما لهذا الأمر من بالغ الأثر في جذب العمالة الي المحافظة.

وقد اطلع رئيس الجهاز محافظ جنوب سيناء علي التخصصات الوظيفية التي تخص المحافظة من الوظائف المدرجة ضمن مسابقة التربية والتعليم عن طريق الجهاز وذلك لما لهذا الأمر من أثر كبير في سد العجز في العديد من الوظائف التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

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