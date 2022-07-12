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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انهيار اليورو لأول مرة منذ 20 عاماً ليساوى دولارا واحدا

صدى البلد

سجل اليورو انخفاض تاريخي جديد، لأدنى مستوى في 20 عاما ، ويقترب من مستوى التعادل مع الدولار.


وانخفض اليورو لأقل مستوى له منذ 20 عاما ليقترب من التساوى مع الدولار الأمريكى وسط تكهنات وتقارير باحتمالية ارتفاع الأخير عليه لأول مرة منذ ظهور العملة الموحدة للقارة الأوروبية.

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لأول مرة في 20 عاما.. سعر صرف اليورو يساوي تقريبا الدولار

وحسب موقع انفستينج، العالمي يتداول سعر صرف اليورو اليوم، الثلاثاء، الموافق لـ 12يوليو مقابل الدولار الأمريكي عند 1.007 الآن هبوطًا بأكثر من 1% في الـ 24 ساعة الأخيرة، ليصبح اليورو مساويًا للدولار، وهو المستوى الأكثر انخفاضًا لليورو مقابل الدولار منذ نوفمبر 2002.

اليورو

اليورو أمام الدولار 2
اليورو أمام الدولار 2


 

وقال الموقع إن المستثمرين يشعرون بالقلق من احتمال تمديد الإغلاق بسبب الحرب في أوكرانيا، مما يقيد إمدادات الغاز الأوروبية بشكل أكبر ويدفع اقتصاد منطقة اليورو المتعثر إلى الركود.

 

سعر الدولار بالبنك المركزى

وسعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي سجل 18.8303 للشراء والبيع سجل الدولار الأمريكي 18.88 جنيه مصري، وسجل الدولار في بنكي الأهلي ومصر، الثلاثاء 12-7-2022، 18.83جنيه للشراء، و18.89 جنيه للبيع.

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سعر اليورو فى مصر

وسجل اليورو في البنك المركزي المصري، 18.89 جنيه مصري للشراء وعند البيع سجل 18.80 جنيه مصري
، وفي بنكي الأهلي ومصر سجل اليورو 19.1162، وعند البيع سجل 19.3075.

اليورو الدولار الأمريكى سعر صرف اليورو منطقة اليورو الدولار سعر الدولار بالبنك المركزى سعر اليورو فى مصر صرف اليورو سجل اليورو

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