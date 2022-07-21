عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الخميس 21-7-2022

الذهب - ارشيفية
الذهب - ارشيفية

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه، خدمات التعرف على أسعار بعض السلع، خاصة أسعار الذهب في مصر، و ذلك وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

تراجع جديد بـ أسعار الذهب اليوم الأربعاء 20-7-2022

سعر الذهب محليا اليوم الأربعاء 20-7-2022

أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات اليوم الخميس 21-7-2022

 

وشهد سعر الذهب في مصر استقرارا خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس، و ذلك على مستوى الأعيرة المختلفة.

سعر الذهب اليوم في مصر


سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 974 جنيها للبيع و 978 جنيها للشراء.

وبلغ سعر عيار 24 الأعلى فئة حوالي 1,113 جنيها للبيع و 1,118 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم
 

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 835 جنيها للبيع و 838 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 649 جنيها للبيع و 652 جنيها للشراء.

الذهب

T16582373362746f3f0de27ea13504c6993e33fb86aimage
T16582373362746f3f0de27ea13504c6993e33fb86aimage


سعر الذهب اليوم في مصر


ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 7,792 جنيه  للبيع و 7,824 جنيها للشراء، وأوقية الذهب حوالي 34,619 جنيه للبيع 34,761 جنيه للشراء، وكيلو الذهب حوالي 1,113,143 جنيه للبيع، و 1,117,714 جنيه للشراء.

 

سعر الذهب اليوم في مصر سعر الذهب اليوم اسعار الذهب اليوم اسعار الذهب اليوم أسعار الذهب سعر جرام الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للمُبتدئين 1100 سي سي.. سيارة بـ 50 ألف جنيه أوتوماتيك |صور

بعد صدمة التسريبات.. أسباب خسارة محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في إفريقيا

سقوط جديد.. تراجع سعر الذهب لليوم الرابع على التوالي وتوقعات بانخفاضه الأيام المقبلة

بعد زواج 9 سنوات.. نجمة عالمية تعلن طلاقها بسبب المثلية الجنسية لشريكها

قبطان مصري غرق في المحيط الهادي.. شقيقه يروي تفاصيل الواقعة

موكب سيارات مرسيدس| فيديو لـ "مدرس فلسفة" يشعل الغضب.. ويتحدى: السناتر زي الجوامع والكنائس

هددتني بصور العلاقة الزوجية.. قاتل شيماء جمال: أعطيت المتهم الثاني360 ألف جنيه

2 مصريين و4 برتغاليين.. جهاز فيتوريا لتدريب منتخب مصر.. أسماء

ترشيحاتنا

أسعار الذهب اليوم الخميس 21-7-2022

برابط مباشر.. واتساب الأزرق بلس Whatsapp plus يجلب تغييرات مذهلة لأندرويد

أشعر بأن شخصًا يكتفني وأنا نائمة ولا أستطيع التحرك ماذا أفعل؟.. 3 نصائح من الإفتاء

عمليات التعليم تتابع وصول أوراق أسئلة الأحياء والاستاتيكا والفلسفة للجان الثانوية العامة

روسيا: لن نورد النفط إذا فرض سقف للأسعار دون تكلفة الإنتاج

عبادة أهل النعم .. سجدة الشكر هل يلزم الطهارة واستقبال القبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحبها.. مهرجان عمان السينمائي يحتفي بعبد الحليم حافظ مع انطلاق دورته الثالثة

مروة عبد المنعم لـ صدى البلد: لايوجد ارتجال في الجميلة والوحش..والاستعراضات ارهقتني

ياسمينا العلواني تظهر بـ المايوه البوركيني على الشاطئ

خلافات وندم واعتذار.. حكاية شيرين مع حسن أبو السعود حيًا وميتًا

فيديو

صادم.. تعرف على سعر بوركيني منة عرفة.. فيديو جراف

فرش ملاية.. سفيرة الإمارات تهاجم شيرين بسبب حسن أبو السعود |فيديو جراف

عار حقيقي.. رد قاسٍ من أسرة حسن أبوالسعود على شيرين | فيديوجراف

مرتضى منصور: الزمالك تعاقد مع 5 لاعبين سوبر .. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

القوى الناعمة

عصام الدين جاد

حبيب الله

د/علاء الشال

لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ

غادة جابر

في قلب العروبة

سمية عبدالمنعم

عصابة فيصل - الدقي

علي أبو دشيش

الاكتشافات والحفائر الأثرية بمصر بين عظمة الأجداد وعبقرية الأحفاد

طارق إسماعيل

جزيرة غمام

مني أحمد

69.. وصوت العرب يغرد من القاهرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ