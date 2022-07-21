أسعار الذهب اليوم الخميس 21-7-2022

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه، خدمات التعرف على أسعار بعض السلع، خاصة أسعار الذهب في مصر، و ذلك وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات اليوم الخميس 21-7-2022

وشهد سعر الذهب في مصر استقرارا خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس، و ذلك على مستوى الأعيرة المختلفة.

سعر الذهب اليوم في مصر



سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 974 جنيها للبيع و 978 جنيها للشراء.

وبلغ سعر عيار 24 الأعلى فئة حوالي 1,113 جنيها للبيع و 1,118 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 835 جنيها للبيع و 838 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 649 جنيها للبيع و 652 جنيها للشراء.

الذهب T16582373362746f3f0de27ea13504c6993e33fb86aimage



سعر الذهب اليوم في مصر



ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 7,792 جنيه للبيع و 7,824 جنيها للشراء، وأوقية الذهب حوالي 34,619 جنيه للبيع 34,761 جنيه للشراء، وكيلو الذهب حوالي 1,113,143 جنيه للبيع، و 1,117,714 جنيه للشراء.