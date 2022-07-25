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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

انعقاد أول اجتماعات لجنة متابعة تجهيزات واستعدادات شرم الشيخ لاستضافة COP 27

صدى البلد

انعقدت، أمس الأحد، أولى اجتماعات اللجنة المُشكلة بقرار وزير السياحة والآثار رقم 288 لعام 2022، برئاسة الأستاذ محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، والتي تتولي متابعة تجهيزات واستعدادات المنشآت الفندقية والسياحية وغيرها من المنشآت التي تتعامل مع السائحين بمدينة شرم الشيخ والتأكد من جاهزيتها قبيل استضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 27" في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

 

وقد تم خلال الاجتماع مناقشة آلية عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، وسبل التنسيق وتنفيذ المأموريات واللجان التي سيتم تشكيلها للمرور على هذه المنشآت بمدينة شرم الشيخ للتحقق من المستوى السياحي لها وتطبيقها لجميع الاشتراطات الصحية المقررة وجودة الخدمات المقدمة بها، بالإضافة إلى مراجعة محطات التحلية والمعالجة، وخزانات المياه للتأكد من استيفائها للاشتراطات والمعايير المطلوبة.

 

كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية التدريب وتوعية العاملين بالفنادق والمطاعم السياحية على إجراءات واشتراطات السلامة الصحية، والإشارة إلى أنه تم تدريب 626 متدرب كمرحلة أولى، وجارى العمل على بدء تنفيذ المرحلة الثانية خلال أيام، وسيتم التأكيد على معايير سلامة الغذاء في ورشة العمل لمديري الطهاة والنظافة بالفنادق والمطاعم.

ومن جانبه، أوضح الأستاذ محمد عامر بأن هذه اللجنة تهدف إلى توجيه وتوعية تلك المنشآت بالإجراءات السياحية والاشتراطات السياحية والصحية والبيئية اللازمة لرفع وتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة من خلال إعطاء الملاحظات والتوجيهات الإصلاحية اللازمة مما يساهم في إخراج استضافة مصر لمؤتمر Cop 27 بأفضل صورة تليق بمكانة مصر الريادية بين مصاف الدول السياحية الكبرى.

 

وانتهي الاجتماع إلى الاتفاق على إعداد استمارة موحدة للمراجعة(operational checklist) فيما يخص التفتيش على أماكن تداول وتخزين المنتجات الغذائية، ومحطات المعالجة والتحلية وخزانات المياه ومياه حمامات السباحة.

كما تم الاتفاق على تنظيم ورشة عمل لجميع المنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ للتعريف بآلية عمل الشركات المتخصصة في أعمال المكافحة وتطهير الخزانات.

ومن المقرر أن تقوم هذه اللجنة برفع أعمالها بداية من شهر أغسطس المقبل في تقرير يتم عرضه على السيد السياحة والآثار كل 15 يوماً بنتائج المرور على المنشآت الفندقية والسياحية.

 

جدير بالذكر أن هذه اللجنة تتولى ضمن أعمالها التفتيش على المنشآت الفندقية والمطاعم السياحية وغيرها من المنشآت التي تتعامل مع السائحين بمدينة شرم الشيخ للتحقق من المستوى السياحي والصحي، وجودة الخدمات المقدمة بها، وكذلك التأكد من استعدادات المنشآت الفندقية والسياحية للمؤتمر، وتطبيقها كافة الاشتراطات الصحية المتطلبة بالمطابخ وأماكن تداول الغذاء ووسائل الأمان والسلامة الصحية، وغيرها من الأعمال والاستعدادات الأخرى.

وتضم هذه اللجنة في عضويتها عضوين من الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، وممثلين عن كل من وزارتي الصحة والسكان، والبيئة، الهيئة العامة لسلامة الغذاء، محافظة جنوب سيناء، السيد حسين حافظ المُشرف العام على مكاتب وزارة السياحة والآثار بجنوب سيناء، والسيد إسلام نبيل مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمحافظة جنوب سيناء، بالإضافة إلى ممثلين عن غرفتي المنشآت الفندقية والمنشآت والمطاعم السياحية.


وسوف تستمر أعمال هذه اللجنة بصفة دائمة بمدينة شرم الشيخ من تاريخ صدور هذا القرار في يوليو 2022 وحتى نهاية المؤتمر. 

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