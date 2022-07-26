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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر اليورو بالبنوك اليوم الثلاثاء 26-7-2022

اليورو
اليورو

ينشر موقع "صدى البلد " سعر اليورو  مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 26 يوليو 2022 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

بلغ سعر اليورو فى مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الثلاثاء نحو 19.26جنيه للشراء و 19.40جنيه للبيع.


وسجل سعر اليورو فى بنك  اليوم الثلاثاء مصر إيران للتنمية نحو 19.24جنيه للشراء و 19.41جنيه للبيع.

استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى اليوم الثلاثاء عند 19.23جنيه للشراء 19.36جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 26 يوليو

أعلى سعر لـ الذهب اليوم 26-7-2022

سجل  سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك المشرق اليوم الثلاثاء نحو 19.23جنيه للشراء و 19.50جنيه للبيع


سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك العقاري المصري العربي اليوم الثلاثاء نحو 19.23جنيه للشراء و 19.46جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى فى  بنك كريدي اجريكول اليوم الثلاثاء نحو 19.22جنيه للشراء و 19.39جنيه للبيع.

الدولار مقابل اليورو
الدولار مقابل اليورو

سعر اليورو فى بنك قطر الوطني

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك قطر الوطني اليوم الثلاثاء نحو 19.22جنيه للشراء و 19.50جنيه للبيع

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى فى  بنك المصرف المتحد اليوم الثلاثاء نحو 19.21جنيه للشراء و 19.40جنيه للبيع
 

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك فيصل الإسلامي اليوم الثلاثاء نحو 19.21جنيه للشراء و 19.50جنيه للبيع.
 

أسعار العملات العملات العربية سعر اليورو مقابل الجنيه الجنيه المصري اسعار العملات العربية

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