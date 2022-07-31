قوافل طبية وندوات تثقيفية لـ حزب مستقبل وطن بالمحافظات لخدمة المواطنين

نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الأحد، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره الهام والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

في محافظة أسوان،

تواصل أمانة مركز ادفو، مبادرة جديدة تحت عنوان "قريتي نظيفة"، والتي تهدف علي نظافة وتجميل القري، وتهدف المبادرة إلي سياق اهتمام الحزب بابراز الطابع الجمالي لقري المحافظة، كما وضعت الأمانة جدولاتً مع الامتداد الجغرافي، لتتمكن من تغطية اغلب قري المركز، وشارك الأهالى من المنطقة وجمعيتى تنمية المجتمع المحلى بالنزل ومعروف بتوفير عدد من المعدات لرفع القمامة، تم رفع ما يقارب خمسين طن من القمامة، وسيتم استكمال الأعمال فى الأيام المقبلة.

وفي محافظة المنوفية،

نظمت أمانة مركز قويسنا، قافلة طبية شاملة مجانية، في قرية بني غريان، بدار مناسبات عائلة قنديل، حيث شارك في القافلة نخبة من أكبر الأطباء والاستشارين علي مستوي المركز، وضمت تخصصات "قلب – باطنة- أطفال- عظام- اسنان- جلدية"، ومن جانبه، نظمت أمانة مدينة الشهداء، قافلة طبية تضم جميع التخصصات والأدوية بالوحدة الحزبية بقرية عمروس، وشملت القافلة 9 تخصصات وصيدلية واستمرت لحوالي خمس ساعات متواصلة ولاقت ترحيب كبير من أهالي القرية، وعلي جانب أخر، أقامت أمانة مركز اشمون، معرضاً لتجهيز العرائس وبيع السلع الغذائية والملابس الجاهزة والخضروات، بأسعار مخفضة، تحت شعار " محاربة الغلاء"، وضد جشع التجار، واستمر فعاليات المعرض المقام بقرية الخور، حتي مساء اليوم، وشمل المعرض خصم 50% للعرائس، وشهد إقبالاً كثيفا من المواطنين من بداية المعرض، ونال إعجاب الأهالي من حيث جودة المعروضات والأسعار.

وفي محافظة بورسعيد،

نظمت أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة، ندوة تثقيفية تحت عنوان "حزب مستقبل وطن ورؤية مصر 2030"، بالتعاون مع أمانة المرأة بالحزب، وذلك في إطار الدور التثقيفي لكوادر الحزب، وتناولت الندوة المباديء الأساسية لحزب مستقبل وطن ودوره المجتمعي واتساق هذه المباديء مع محاور رؤية مصر 2030 من جودة الحياة، العدالة، الاندماج، الإقتصاد القوى، المعرفة، الابتكار، الاستدامة البيئية، الحوكمة، السلام، الأمن، والمكانة الريادة، وأشاد الحضور بجودة محتوى المحاضرة وتركيز معلوماتها و أهمية مضمونها فى المرحلة الراهنة، وأوضح المشاركون في الندوة، أن رؤية مصر 2030 ليست رؤية منفصلة عن توجهات المجتمع الدولي بل تتسق مع التوجه العالمي نحو التنمية المستدامة بأهدافها السبعة عشر، ودعت الحضور لمتابعة تقارير الاستدامة الدولية و التى تظهر مقدار ما تحققه مصر من تقدم فى أهداف التنمية المستدامة المختلفة، وأكد المشاركون في الندوة، على أهمية مفهوم الحوكمة والذي يؤدي إلى قياس أداء الخدمات والخطط بشكل سليم ويتيح التقييم بناءً على مؤشرات واضحة و بالتالي التعديل عند الاحتياج لذلك، وعرض المشاركون في الندوة، الدور الهام لرؤية مصر 2030 في دعم المرأة وتمكينها من اعلان عام 2017 عام للمرأة المصرية وتعزيز دور المرأة كناخبة و تولي المرأة المناصب القيادية، كما ألقت الضوء على مبادرات صحة المرأة، مؤكدة على أهمية دور المرأة فى تحقيق رؤية مصر 2030.

وفي محافظة الغربية،

نظمت أمانة كفر الزيات، احتفالية كبرى لتكريم الأطفال المشاركين في مسابقة الحساب الذهني الذي نظمته الوحدة الحزبية بقرية دلبشان، بالتعاون مع أحدي الاكاديميات المتخصصة وذلك بمشاركة أكثر من 550 طفل من محافظة الغربية ودائرة مركز كفرالزيات وعدد من محافظات الجمهورية، وشهدت المسابقة تنافسا كبيرا بين الاطفال المتسابقين في إظهار المواهب الفكرية والعقلية، وفي ختام المسابقة تم منح الأطفال والتلاميذ الفائزين هدايا وجوائز عينية تقديرا من الحزب لتفوقهم، ومن جانبه، عقدت أمانة المتابعة والتواصل الاجتماعي بالمحافظة، ورشة تدريبية لتوضيح أهداف الأمانة وأدوراها وتدريب الحاضرين علي المتابعة والتواصل، كما تم مناقشة الخطة المقترحه للامانة بجميع تفاصيلها والأخذ بالأراء، وفي نفس السياق، قامت أمانة ثان المحلة، بتوفير فرق متنقلة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع مكتب صحة ثالث المحلة، في قري الجمهورية، وتمركزت إحدى الفرق الطبية بمنطقة الجمهورية بالمقر الحزبى الخاص بالوحدة الحزبية الجمهورية 1 ثان المحلة، لتقديم خدماتها الصحية للمواطنين مع توفير الجرعات اللقاحية الثلاثة، تيسيرا على المواطنين ومنعا للتكدس داخل مقرات وزارة الصحة.

وفي محافظة الجيزة،

نظمت أمانة قسم الوراق، احتفالية لتكريم قدامي وكبار الرياضيين، في جزيرة محمد، والتأكيد علي التوعية بأهمية الرياضة، ومن جانب أخر، تتابع أمانة مركز البدرشين أعمال التطويرات النهائية بمركز طب السرة بقرية منشأة دهشور.

وفي محافظة الوادي الجديد،

أعلنت أمانة الحزب بالمحافظة، عن إطلاق أقوي الدورات المجانية في مجال الإسعافات الأولية والتي ينظمها الحزب بمركز الداخلة، بالتعاون مع مديرية الصحة بالوادي الجديد، خلال شهر أغسطس بقري مركز الداخلة، ومن جانبه، تنفذ أمانة التدريب والتثقيف بحزب مستقبل وطن بالوادي الجديد بمركز الخارجة، دورة تدريبيه عن الإعلام، لمدة ثلاثة أيام في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 8/2وحتي الخميس 8/4 في تمام الساعة السادسة مساء بقاعة مكتبة مصر العامة، يحاضر فيها نخبه من الاعلامين، تتناول محاورين وهم صياغة الخبر والمونتاج ، وفي سياق اخر، نظمت أمانة مركز الداخلة، مبادرة لتركيب الملصقات الفسفورية والعواكس الضوئية علي عربات الكارو والتروسيكلات بالطريق العام بقرية أسمنت، وذلك بالتعاون مع أمانة النقل والمواصلات بالمركز، حفاظا على أرواح المواطنين ومنعا من وقوع الحوادث.

وفي محافظة البحر الأحمر،

كرمت أمانة الحزب بالمحافظة، الطالبة مريم حامد شعبان الطالبة بمدرسة شدوان وذلك لتفوقها التعليمي والأخلاقي، بحضور أمين الحزب بالمحافظة، وقيادات وأعضاء الحزب، وأسرة الطالبة.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.