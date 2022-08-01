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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

حواديت يهود مصر ورحلة العقباوى يشاركان بالمهرجان الدولي للسينما والتراث

صدى البلد

أعلنت إدارة المهرجان الدولي للسينما والتراث ، اختيار فيلم “رحلة العقباوي” للمخرج ايمن صفوت، وفيلم “حواديت يهود مصر” للمخرج أحمد هاشم، ليمثلان مصر بالدورة الخامسة للمهرجان، والمقرر إقامتها في الفترة من 10 وحتى 14 أغسطس المقبل في مدينةميدلت بدولة المغرب الشقيقة.

وذكرت الإعلامية مروة السورى منسقة العلاقات الخارجية بنقابة المهن السينمائية، ان هذه الدورة تنظمها الجمعية الفنية والثقافية و البيئية باغرم احولي ببرمجة خصبة ومتنوعة، وبحضور اسبانيا كضيف شرف ، كما تندرج دورة هذه التظاهرة السينمائية، في إطار تفعيل الإرادة المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي يوليها للعناية الخاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج، وموازاة مع الاحتفال باليوم الوطني للمهاجر.
 

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تدور أحداث فيلم  “رحلة العقباوي” حول أسرة “محمد العقباوي” التي اتخذت من صيد الحيوانات البرية كالأفاعي والعقارب والأرانب والابراص والضفادع مهنة لها، وقد تخصصت في هذه المهنة وباتت تزود الجامعات ومراكز الأبحاث العلمية بما تحتاجه من حيوانات برية أو منزلية كالفئران بأنواعها المختلف، وحصل على العديد من الجوائز، أبرزها جائزة أفضل فيلم وثائقي بمهرجان الدار البيضاء السينمائي الدولي، وجائزة الدكتور رمسيس مرزوق كأفضل فيلم وثائقي بالملتقى الثالث لأفلام المحاولة الذي يقيمه قصر السينما، كما حصل على جائزة أفضل فيلم وثائقي من مهرجان يوسف شاهين للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة.

ويتناول فيلم “حواديت يهود مصر” لمحات من المجتمع اليهودي المصري، وما تركوه من إرث يعكس تقبل الآخر بمصر، ويوضح بعض معالم التراث اليهودي المصري، بمشاركة الراحل آلبير آريه، وعم سيد القاطن بحارة اليهود، ماجدة هارون رئيسة الطائفة اليهودية بمصر، الفيلم من إخراج أحمد هاشم، وسيناريو أن كمال، وتعليق صوتي شريف ريحان، وحصل على العديد من الجوائز، أبرزها جائزة أفضل سيناريو وأفضل فيلم باختيار الجمهور بمهرجان إيكون ميديا في الجامعة الأمريكية بالقاهرة،والمركز الثالث للأفلام الوثائقية في ملتقى سينماتيكس بدار الأوبرا المصرية، وجائزة أفضل فيلم وثائقي بمسابقة “VS film”  المقامة على هامش الدورة الـ23 لمهرجان تري كور الفرنسي

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