الصحة تطلق 58 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية طوال 10 أيام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 58 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، خلال الفترة من اليوم وإلى 10 أغسطس الجاري ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف «عبدالغفار» أنه سيتم إطلاق أولى هذه القوافل اليوم، بمناطق مركز طبي السلام ثاني حي السلام أول محافظة القاهرة، وقراش مركز بلقاس محافظة الدقهلية، وعزاقة محافظة المنيا، وسيدي شبيب مركز الضبعة محافظة مطروح، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

وتابع «عبدالغفار» ‏ أنه سيتم إطلاق 5 قوافل طبية أخرى يومي 2 و3 أغسطس بمناطق 8000 فدان حي 6أكتوبر في الجيزة، وبني عدي مركز منفلوط في أسيوط، وجمجرة الجديدة مركز بنها في القليوبية، ووادي القمر حي العجمي في الاسكندرية، ونزلة القاضي مركز طهطا في سوهاج.

وقال «عبدالغفار» إنه سيتم إطلاق 11 قافلة طبية أخرى يومي 3 و4 أغسطس بمناطق العثمانية مركز المحلة اول في الغربية، وكشوك عميرة في مطروح، والشرقى سمهود مركز ابو تشت في قنا، ومنشية ناصر مركز كفر سعد في دمياط، وصقط الغربية في المنيا، وابو الريش بحري في أسوان، والبذور مركز غرب النوبارية في البحيرة، والحمراوين مركز القصير في البحر الأحمر، والعجرة مركز ببا في بنى سويف، ومركز شباب شندورة بحي الجناين في السويس، وكفر صراوة مركز أشمون في المنوفية.

ولفت «عبدالغفار» إلى إطلاق قافلة طبية أخرى يومي 4 و5 أغسطس بمركز الحي 16 بالعاشر في الشرقية، إضافة إلى إطلاق 3 قوافل طبية أخرى، بمناطق بشبيش مركز المحلة أول في الغربية، وأبو غالب حي منشأة القناطر في الجيزة، ورعاية الطفل مركز القصير في البحر الأحمر، وذلك في يومي 5 و6 من الشهر الجارى.

وأشارت الدكتورة وفاء الصادق مدير عام إدارة القوافل الطبية بالوزارة، إلى إطلاق 7 قوافل طبية أخرى يومي 6 و7 أغسطس بمناطق قاي مركز أهناسيا في بني سويف، والسلام مركز السادات في المنوفية، وبني قرة مركز القوصية في أسيوط، والشقر مركز كفر شكر في القليوبية، واصف مركز سيدي سالم في كفر الشيخ، ومناشي الخطيب في الفيوم والجبيرات مركز طهطا في سوهاج.

وتابعت «الصادق» أنه سيتم إطلاق 3 قوافل طبية أخرى يومي 7 و8 أغسطس بمناطق فارس مركز كوم امبو في أسوان، أبو رماد مركز حلايب في البحر الأحمر، ووحدة البصرة حي العامرية في الإسكندرية.

كما سيتم إطلاق 8 قوافل طبية بمناطق الجنبيهى مركز حوش عيسى في البحيرة، و مركز طبي صقر قريس حي البساتين في القاهرة، و المكس مركز باريس في الوادى الجديد، و الحاكمية مركز ميت غمر في الدقهلية، و المشاعلة مركز ابو كبير في الشرقية، وبرطباط مركز مغاغة في المنيا، وابو شحاتة مركز اسماعيلية في الإسماعيلية، ونجع عبد العزيز مركز البياضية في الأقصر، وذلك في يومي 8 و9 من الشهر نفسه.

ولفتت «الصادق» أنه سيتم إطلاق 4 قوافل طبية في يومي 9 و10 أغسطس بمناطق ابو رواش حي كرداسة في الجيزة، وحلايب مركز حلايب في البحر الاحمر، وعواجة مركز ديروط في اسيوط، وبنجر 5 حي برج العرب في الإسكندرية.

واختتمت «الصادق» أنه سيتم إطلاق 12 قافلة طبية في يومي 10 و11 أغسطس بمناطق ام الرضا الجديدة مركز كفر البطيخ في دمياط، والمرينات مركز ادفو غرب في اسوان، ووادى الجوفة - وادى سهب مركز ابو رديس في جنوب سيناء، وبسطرة (جويدة) مركز دمنهور في البحيرة، وسنور في بنى سويف، ومركز طبي بالأسمرات حي المقطم في القاهرة، والحرجة بالقرعان مركز البلينا في سوهاج، ودروة مركز اشمون في المنوفية، وسجين الكوم مركز قطور في الغربية، وعدن مركز باريس في الوادى الجديد، وغزالة مركز الضبعة في مطروح، وحاجر خزام مركز قوص في قنا.



