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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

ريهام حجاج ومحمد حلاوة في حفل خطوبة فيروز خالد صلاح

صدى البلد

حضر النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، وزوجته الفنانة ريهام حجاج ، حفل خطوبة فيروز خالد إبنة الكاتب الصحفى الكبير خالد صلاح، الذى أقيم في الساحل الشمالي.

وكان الكاتب الصحفى خالد صلاح وزوجته الإعلامية شريهان أبو الحسن، قد احتفلا بخطوبة إبنتهما فيروز على أحمد عبود فى حفل عائلى في الساحل الشمالى، في حضور النجوم والسياسيين ورجال الأعمال وكبار المحامين والفنانين ومشاهير المجتمع.

وحرص محمد حلاوة وزوجته ريهام حجاج على تهنئة فيروز خالد وخطيبها أحمد عبود ومشاركتهما فرحة الخطوبة مع أسرتى الخطيبين وضيوف الحفل.

والتقط محمد حلاوة وريهام حجاج الصور مع العروسين ومع الكاتب الصحفى خالد صلاح والد العروس وزوجته الإعلامية شريهان أبو الحسن، وتمنى دوام السعادة للعروسين وأسرتيهما.

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