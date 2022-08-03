بعد ادعاء سيدة الزواج منه.. مصطفى درويش يوضح الحقيقة

نشر الفنان مصطفى درويش، عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” منشورا كشف فيه عن ادعاء سيدة الزواج منه.

وقال مصطفى درويش: “مش فاهم يعني واحدة ماشيه بتقول إنها مراتي وأنا عمري ما اتجوزت أصلا، هي عارفه أكتر مني يعني؟! ده إيه النيلة دي والمرار الطافح ده”.

من جانب آخر، كشف الفنان مصطفى درويش عن تفاصيل حالته الصحية، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب درويش: "الحمد لله تهتك حاد من الدرجة الثانية في عضلة السمانة.. الحمد لله".

وكان آخر أعمال الفنان مصطفى درويش مسلسل "راجعين يا هوى" والذى يقوم ببطولته خالد النبوي نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، إسلام جمال وشريف حافظ، اية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.