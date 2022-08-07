أسعارالذهب في مصر اليوم الأحد 6-8-2022

هبطت أسعار الذهب اليوم الأحد 7-8-2022، في مصر وذلك لجميع أعيرة الذهب بعد أن شهدت الأسعار موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى غير متوقع خلال الأزمة الروسية الأوكرانية الأيام الماضية، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه الإثنين 9 مايو.

أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم جاءت كالتالي:

سجل عيار 21 الأوسع انتشار 1056 جنيها للبيع و 1066 جنيها للشراء

سجل عيار 24 الأعلى فئة نحو 1206 جنيها للبيع و 1219 جنيها للشراء.

سجل عيار 14 الأقل فئة 704 جنيها للبيع و 711 جنيها للشراء.

سجل عيار 18 حوالي 96 جنيها للبيع و 915 جنيها للشراء.

سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 8520 جنيها للبيع و 8600 جنيه للشراء

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 37.5 ألف جنيه للبيع و 38.61 ألف جنيه للشراء.

بلغ سعر كيلو الذهب حوالي 1.205 مليون جنيه بيعا و 1.217 مليون جنيه للشراء.

الذهب أسعار الذهب

اختلاف سعر مصنعية الذهب



أسعار الذهب اليوم في مصر تختلف في محلات الصاغة طبقا للمصنعية من محل لآخر، ويترواح سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، ومن محافظة لأخرى وتاجر لآخر، ولكن تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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أسعار الذهب اليوم

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الذهب اليوم

أسعار الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد الأوسع انتشارًا في مصر 1067 جنيها للجرام بدون مصنعية.