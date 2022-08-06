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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أقل سعر لبيع اليورو في البنوك اليوم السبت 6-8-2022

اليورو
اليورو

ينشر موقع "صدى البلد " سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 6 أغسطس 2022 وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.
 

أسعار اليورو اليوم السبت

بلغ سعر اليورو فى مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم السبت نحو 19.43جنيه للشراء و 19.53جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو فى بنك  مصر إيران للتنمية اليوم السبت نحو 19.42جنيه للشراء و 19.57جنيه للبيع.
سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك الأهلي المتحد اليوم السبت نحو 19.41جنيه للشراء و 19.54جنيه للبيع.

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أسعار العملات الأجنبية فى البنك الأهلي السبت 6 أغسطس 2022

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك العقاري المصري العربي اليوم السبت نحو 19.40جنيه للشراء و 19.54جنيه للبيع.

استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى اليوم السبت عند 19.39جنيه للشراء 19.51جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك قطر الوطني اليوم الجمعة نحو 19.39جنيه للشراء و 19.54جنيه للبيع

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم السبت نحو 19.38جنيه للشراء و 19.52جنيه للبيع.
 

اليورو

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وسجل سعر اليورو فى بنك الاهلي اليوم السبت نحو 19.38جنيه للشراء و 19.59جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى فى  بنوك (المصرف المتحد ،فيصل الإسلامي)اليوم السبت نحو 19.38جنيه للشراء و 19.54جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو فى البنك التجاري الدولي CIB اليوم السبت نحو 19.38جنيه للشراء و 19.47جنيه للبيع

سجل  سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك الإسكندرية اليوم السبت نحو 19.37جنيه للشراء و 19.54جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك (قناة السويس،المشرق ،الكويت الوطني،أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية،الإمارات دبي الوطني، المصرف العربي الدولي ، HSBC،العربي الأفريقي الدولي،كريدي اجريكول،بلوم ) اليوم السبت نحو 19.36جنيه للشراء و 19.54جنيه للبيع.
 

اليورو يرتفع من أدنى مستوياته منذ 20 عاماً
اليورو يرتفع من أدنى مستوياته منذ 20 عاماً

 

البركة يقدم أقل سعر لبيع اليورو 
سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك البركة اليوم السبت نحو 19.21جنيه للشراء و 19.40جنيه للبيع.

 

أعلى سعر لشراء اليورو

ويقدم بنك مصر إيران للتنمية اليوم افضل سعر لشراء  اليورو بقيمة 19.43جنيه للشراء. 
 

وأعلن البنك المركزي الأوروبي عن رفع أسعار الفائدة بشكل كبير غير متوقع بواقع 50 نقطة أساس لتصبح 0.5 في المئة لشهر يوليو، وذلك لأول مرة منذ 11 عاما كما أنها أعلى وتيرة زيادة منذ عام 2000. 

أسعار اليورو اليوم السبت أعلي سعر لشراء اليورو

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