مستقبل وطن في المحافظات.. إطلاق مبادرة وافتتاح مقرات جديدة وتكريم أوائل الثانوية

نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الثلاثاء، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

في محافظة السويس، تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مبادرة "شركاء من أجل صحتك"، وذلك بالكشف الصحي المجاني علي الأهالي في تخصص القلب والقسطرة، حيث تم وضع خطة عمل للمبادرة بأن تشمل جميع التخصصات اسبوعياً، وتم الكشف عن حالات الأمراض القلب والقسطرة، وصرف العلاج مجاناً.

تهدف المبادرة إلي دعم الدولة المصرية في تجسيد دور المشاركة المجتمعية الفعالة علي أرض الواقع لخدمة أهالي المحافظة، وتم اختيار نخبة من أفضل الاطباء في جميع التخصصات، والمتابعة المستمرة مع جامعة السويس للإستعانة بأساتذة الكليات، وفي المقابل حققت المبادرة نتائج إيجابية كبيرة من خلال التشخيص والعلاج.

وفي محافظة بورسعيد

نظمت أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة، ندوات حوارية حول برامج التدريب التي تقدمها وزارات الحكومة المصرية، وذلك بمكتبة مصر العامة، وألقي الضوء علي أهمية التدريب كأسلوب تطور ومستمر ومستدام ليس للشباب فقط ولكن لجميع الفئات العمرية، وقدم خلال المحاضرة المعلومات الأساسية عن اعداد الشباب وفئاتهم التعليمية، ونسب البطالة لكل فئة الحالة الاجتماعية وكفاءة الشباب في استخدام التكنولوجيا لقياس مدي امكانية الاعتماد علي وسائل التعلم عن بعد لتطوير الأداء.

وفي محافظة الجيزة

افتتحت أمانة قسم الطالبية، مقراً جديداً في الوحدة الحزبية بعز الدين عمر، لخدمة أهالي الوحدة، ومن جانب أخر، استطاعت أمانة مركز البدرشين، بالتعاون مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب، بإنشاء 2 كوبري مشأة بقرية أبو رجوان القبلي والبحري وأخر في قرية مزغونة، وكوبري سيارات جديد لمدخل قرية المرازيق.

وفي محافظة الوادي الجديد،

تنفذ أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة، الكورس البريطاني للأطفال، من سن خمس سنوات وحتي 12 سنه وذلك بأمانة مركز ومدينة بلاط، وتبدأ فعاليات الكورس اليوم في تمام الساعة التاسعة صباحاً ويعد الكورس من أقوي المناهج البريطانية المعتمدة لتعليم الأطفال القراءة والكتابة في سن مبكرة بالإضافة إلي الأنشطة والأغاني والمهارات الحركية.

وفي محافظة الغربية

كرمت أمانة مركز قطور، الطالب عمر السيد محمود داود، الحائز علي المركز الثاني علمي علوم علي مستوي الجمهورية في الثانوية العامة، وكذلك الطالب احمد سامي محمود الهيتي والحاصل علي المركز الثالث علي مستوي الجمهورية علمي رياضة في الثانوية العامة، وقدم لهم درع الحزب وشهادة تقدير لكل طالب، مع تقديم التهئنة لهم بالنجاح والتمييز والتفوق في تلك المرحلة، ومن جانب أخر، أعلنت أمانة مدينة زفتي، عن تنظيم قافلة طبية مجانية يوم الجمعة المقبل، بالتعاون مع مركز قشطي للغسيل الكلوي، وذلك لمرضي الضغط والسكر وأمراض الكلي والباطنة، كما تقدم القافلة كشف بالسونار ومعمل تحاليل للتخصصات بالمجان، وتبدأ القافلة عقب صلاة الجمعة، وفي سياق اخر، نظمت أمانة المرأة يوم ترفيهي إلي مدينة الإسكندرية، وذلك في إطار برنامج لتنظيم رحلات سياحية وعدد من الانشطة الاجتماعية والترفيهية، وفي نفس السياق، نظمت أمانة المرأة بمركز المحلة، ندوة للكشف عن حالات التلعثم، والخنف وصعوبة التعلم، وعمل جلسات مجانية مع المتابعة المستمرة وتوجيه الارشادات اللازمة لكيفية التعامل مع مثل تلك الحالات وتم توزيع هدايا علي الاطفال والكشف علي 65 حالة، وأما امانة مركز بسيون، قامت بتنظيم عدة أنشطة مكثفة بالطفل وسلمت الطلبة الموهوبين والمتميزين شهادات تقدير عن فعالية صاحب الموهبة تقديراً لتفوقهم في مجال الرسم والخط.

وفي محافظة الفيوم

أطلقت أمانة الحزب بالمحافظة، مبادرة جديدة تحت عنوان "مستقبلنا"، وهي دورة تدريبية لأوائل الشهادة الإعدادية بالمحافظة، ونظمت احتفالية لتكريم 45 طالباً وطالبة من أوائل الشهادة الاعدادية الذين اجتازوا الدورة التدريبية والتي نظمتها أمانة المرأة بالمحافظة، بحضور المحافظ، فيما سيتم تنظيم رحلة إلي متحف الحضارة وقلعة صالح الدين الأيوبي وشارع المعز مكأفاة لهم علي مجهودهم والتعرف علي معالم الحضارة المصرية، ومن جانب أخر، تواصل أمانة مركز الفيوم، لقاءاتها الجماهيرية بأهالي المركز، لتقديم تظلمات مستفيدي تكافل وكرامة، في قرية العدوة، ويهدف اللقاء إلي مساعدة أهالينا البسطاء وأصحاب الهمم والأيتام والمرضي، وتقديم طلباتهم إلي المسئولين والجهات المعنية ببرنامج تكافل وكرامة.

وفي محافظة أسيوط

افتتحت امانة مركز صدفا، مقراً جديداً في الوحدة الحزبية بقرية مجريس، لتنضم إلى باقي مقرات الحزب التي تغطي أغلب قري المركز وذلك بعد استكمال التشكيلات الخاصة بالإمانة، وبعد تجهيز مقر الوحدة الحزبية لاستقبال المواطنين من القرية لتلقي مقترحاتهم وطلباتهم للعمل علي إيصالها لأمانة الحزب بالمركز والعمل علي إيجاد حلول لكل مشاكل القرية وتشجيع الشباب علي ممارسة العمل الحزبي.

وفي محافظة الأقصر

وقعت القافلة الطبية، التي تنظمها أمانة الحزب بالمحافظة، الكشف الطبي علي أكثر من 100 حالة، في علاج الشفة الأرنبية وشق الحلق، وضمت القافلة الطبية أطباء متخصصين في تلك العلاج، وفي ختام فعاليات القافلة نظم حفل لتكريم وتقديم درع إلي الاطباء ولجنة مصر العطاء ومؤسسة انوفينيتي وجميع المساهمين في تنظيم القافلة.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.