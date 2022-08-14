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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اختراق صفحة التربية والتعليم بالشرقية بالفيسبوك.. ومحاولات لاستردادها |تفاصيل

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بالشرقية

أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية أنه تم اختراق الصفحة الخاصة بالمديرية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وجار العمل على استعادتها وحذف المنشورات المُسيئة.

فيما تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” منشورا جاء فيه: «عاااجل.. تم اختراق صفحة مديرية التربية والتعليم بالشرقية علي فيس بوك.. لذا وجب الحذر».

 وبالبحث تبين أن عملية اختراق الصفحة يُرجح أن تكون في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم وسط محاولات مُكثفة للسيطرة على الصفحة واستعادتها.. 

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وكان قد أدى اليوم الدكتور رضا السيد حجازي، اليمين الدستورية لمنصب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلفًا للدكتور طارق شوقي.

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