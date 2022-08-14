اختراق صفحة التربية والتعليم بالشرقية بالفيسبوك.. ومحاولات لاستردادها |تفاصيل

أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية أنه تم اختراق الصفحة الخاصة بالمديرية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وجار العمل على استعادتها وحذف المنشورات المُسيئة.

فيما تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” منشورا جاء فيه: «عاااجل.. تم اختراق صفحة مديرية التربية والتعليم بالشرقية علي فيس بوك.. لذا وجب الحذر».

وبالبحث تبين أن عملية اختراق الصفحة يُرجح أن تكون في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم وسط محاولات مُكثفة للسيطرة على الصفحة واستعادتها..

وكان قد أدى اليوم الدكتور رضا السيد حجازي، اليمين الدستورية لمنصب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلفًا للدكتور طارق شوقي.