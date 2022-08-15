يتطلع الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، لتحقيق رقم جديد إضافة لرصيده من الأرقام القياسية خلال مواجهات فريقه ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء اليوم الاثنين، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وذكر الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر "، أن محمد صلاح ساهم في 11 هدفًا خلال آخر 7 مباريات فقط ضد كريستال بالاس بالبريميرليج.

أرقام قياسية في انتظار محمد صلاح أمام كريستال بالاس

وأوضح، أنه في حالة تسجيل صلاح في شباك كريستال بالاس اليوم، الإثنين، سيرفع رصيد أهدافه مع ليفربول إلى 120 هدفا ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافي النادي عبر تاريخه في الدوري الإنجليزي بنظامه الحديث.

وبذلك سيتساوى "مو صلاح" مع ستيفن جيرارد صاحب الـ120 هدفا والذي يحتل المركز الثاني حاليا، خلف المتصدر روبي فاولر.

كما أن محمد صلاح سينفرد بالمركز الثامن في قائمة أفضل هدافي النادي، إذ يتساوى حاليا مع مايكل أوين برصيد 158 هدفا في مختلف المسابقات.

ويسعى ليفربول، لتحقيق الفوز الأول في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعد التعادل مع فولهام بنتيجة 2-2، في الجولة الأولى.

وسجل صلاح في المباراة الأولى هدفًا ليكون أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل في أول مباراة من البطولة لـ 6 مواسم على التوالي.