أمير الكويت يعزي السودان في ضحايا فيضانات اجتاحت عددا من المناطق

بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مساء اليوم / الثلاثاء / ببرقية تعزية إلى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئيس مجلس السيادة الإنتقالي بجمهورية السودان عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات التي اجتاحت عددا من المناطق في جمهورية السودان .

ودعا أمير الكويت أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية وبأن يتمكن المسؤولون في البلد الشقيق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية

