العشري: وصلت طلائع الجيش والفارق مع فيوتشر 20 نقطة والآن أنافسهم



أكد طارق العشري المدير الفني لفريق طلائع الجيش، أن الفوز اليوم على فريق إنبي، جاء نتيجة الاستقرار، ويكلل مجهودات منظومة الطلائع.

وتابع طارق العشري في مداخلة هاتفية لبرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC، لدينا طموح كبير للتقدم في الجدول، أبارك لمجلس إدارة نادي طلائع الجيش بجميع أفراد المنظومة، بدخولنا إلى المربع الذهبي.

وأكمل مدرب طلائع الجيش، وصلت إلى طلائع الجيش في الجولة الثامنة من الدوري، والفارق بينا وبين فيوتشر كان 20 نقطة، والآن نجحت في منافستهم على المربع الذهبي

وواصل العشري، هناك هجمة شرسة من بعض الأندية للتعاقد مع لاعبين الفريق، ونمتلك لاعبين مميزين، ولكني أرفض التفريط في أي لاعب، وهدفنا البناء للموسم المقبل.

وأتم العشري، الاستغناء عن بعض اللاعبين في طلائع الجيش، سيجعل الأمر صعب للغاية بالنسبة لي، هدفنا المنافسة على المربع الذهبي.