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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ننشر اللقطات الأولى لحريق دير السيدة العذراء مريم بدرنكة في أسيوط

صدى البلد

اللقطات الأولى لحريق دير السيدة العذراء مريم بدرنكة في أسيوط

ينشر موقع صدى البلد الإخباري، اللقطات الأولى لحريق محدود اندلع دير السيدة العذراء مريم بدرنكة في أسيوط، وذلك أثناء احتفالات الأقباط الأرثوذكس بـ “مولد العذراء”.

كان اندلع قبل قليل حريق محدود في دير السيدة العذراء مريم بدرنكة في أسيوط، وذلك أثناء احتفالات الأقباط الأرثوذكس بـ “مولد العذراء”.

حريق بمولد مولد العذراء

وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية المتواجدة بالمولد بـ 3 سيارات إطفاء وتمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

واستقرت الآن الأوضاع داخل “مولد العذراء” وسادت حالة من الهدوء بين الزائرين، و استكملوا احتفالاتهم بصورة طبيعية.

مولد العذراء بدرنكة

يذكر أن مئات آلاف من الأقباط قد توافدوا في الساعات الأولى من الصباح الباكر على دير السيدة العذراء مريم بجبل درنكة بأسيوط  للإحتفال بالليلة الختامية لـ “صوم العذراء”، والتي بدأت يوم الاحد الموافق  7 أغسطس وتختتم مساء اليوم.

الجدير بالذكر أن احتفالات دير العذراء مريم، تنطلق كل عام في الفترة من  7 أغسطس حتى 21 من نفس الشهر، وهي تلك الفترة التي شهدت مكوث العائلة المقدسة بداخل المغارة أثناء هروبها من فلسطين إلى مصر من بطش الملك هيرودس الذي كان يسعى لقتل السيد المسيح.

العديد من الزائرين يحرصون خلال هذه الاحتفالا على التبرك بزيارة قبر  "الأنبا ميخائيل"، والذي ظل على كرسي المطرانية 68 عاما وهي أطول فترة في تاريخ مطرانية أسيوط. 

 

أسيوط دير السيدة العذراء حريق الحماية المدنية اللقطات الأولى

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