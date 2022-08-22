مصطفى حجاج يشعل مسرح المحكى بمهرجان قلعة صلاح الدين.. صور

قضى جمهور الدورة 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء ليلة فنية ثرية ، بين الألحان والإيقاعات الشرقية والغربية، فمع هتاف وصيحات الحضور عبر مصطفى حجاج عن سعادته بالمشاركة الاولى فى الفعاليات مشيدا بالمهرجان ثم أشعل مسرح المحكى بمجموعة من الاعمال الغنائية التي تحمل سمات الشباب والأجيال الجديدة كان منها بناقصه ، يابتاع النعناع ، من جوايا ، خطوة ، مبحنلهاش ، الوجع ، سنين ، يا باي ، أبويا قالي زمان ، 100 وش ، أنا ابن مصر ، زحمة حياتي ، ده هواك وغيرها الى جانب مقاطع من اغنيتى عيون القلب لـ نجاة وكان لك معايا لـ ام كلثوم .

وفى لفتة انسانية لامست قلوب محبيه اصطحب حجاج اثنين من الاطفال ذوى القدرات الخاصة الى المسرح ووصفهم بـ " اطيب قلب " وغنى لهما نصيبى وقسمتى .

قبله وباسوبها الجذاب المميز حاورت اميرة الماريمبا نسمة عبد العزيز بمجموعة من المؤلفات الشهيرة والتى اعيد صياغتها لتناسب التها المفضلة وتفاعل معها الحضور منها البخيل وأنا ، فوجا ، حلو المكان ، ماريمبا فيوجن ، ياحلو صبح ، تيكو تيكو ، أكدب عليك ، محتار ، يابتاع النعناع ، مامبو ، حارة السقايين ، 3 دقات ، سهر الليالي الى جانب فقرة المزمار والطبلة للريس كرم وابنه حمدى .

وكانت فرقة الايقاعات الشرقية بقيادة عزت بسيونى والتابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة قد استهلت الحفل وقدمت تنويعات على مجموعة من اشهر اعمال الموسيقى العربية والمعزوفات الشعبية الى جانب ارتجالات على مختلف الات الايقاع لعبها كل من علا عطيان ، أحمد حسام ، ايهم طوسون ، رمضان عادل ( بندير ) وأحمد الحسيني ( مزمار ) .

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