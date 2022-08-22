عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مصطفى حجاج يشعل مسرح المحكى بمهرجان قلعة صلاح الدين.. صور

مهرجان قلعة صلاح
مهرجان قلعة صلاح الدين

قضى جمهور الدورة 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء ليلة فنية ثرية ، بين الألحان والإيقاعات الشرقية والغربية، فمع هتاف وصيحات الحضور عبر مصطفى حجاج عن سعادته بالمشاركة الاولى فى الفعاليات مشيدا بالمهرجان ثم أشعل مسرح المحكى بمجموعة من الاعمال الغنائية التي تحمل سمات الشباب والأجيال الجديدة كان منها بناقصه ، يابتاع النعناع ، من جوايا ، خطوة ، مبحنلهاش ، الوجع ، سنين ، يا باي ، أبويا قالي زمان ، 100 وش ، أنا ابن مصر ، زحمة حياتي ، ده هواك وغيرها الى جانب مقاطع من اغنيتى عيون القلب لـ نجاة وكان لك معايا لـ ام كلثوم .

إنطلاق مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقي والغناء بحفل هشام عباس ..اليوم

التذكرة بـ 20 جنيها.. تفاصيل حفل عمر خيرت في مهرجان قلعة صلاح الدين

تفاصيل افتتاح مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء غدا

وفى لفتة انسانية لامست قلوب محبيه اصطحب حجاج اثنين من الاطفال ذوى القدرات الخاصة الى المسرح ووصفهم بـ " اطيب قلب " وغنى لهما نصيبى وقسمتى .

قبله وباسوبها الجذاب المميز حاورت اميرة الماريمبا نسمة عبد العزيز بمجموعة من المؤلفات الشهيرة والتى اعيد صياغتها لتناسب التها المفضلة وتفاعل معها الحضور منها البخيل وأنا ، فوجا ، حلو المكان ، ماريمبا فيوجن ، ياحلو صبح ، تيكو تيكو ، أكدب عليك ، محتار ، يابتاع النعناع ، مامبو ، حارة السقايين ، 3 دقات ، سهر الليالي الى جانب فقرة المزمار والطبلة للريس كرم وابنه حمدى .

وكانت فرقة الايقاعات الشرقية بقيادة عزت بسيونى والتابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة قد استهلت الحفل وقدمت تنويعات على مجموعة من اشهر اعمال الموسيقى العربية والمعزوفات الشعبية الى جانب ارتجالات على مختلف الات الايقاع لعبها كل من علا عطيان ، أحمد حسام ، ايهم طوسون ، رمضان عادل ( بندير ) وأحمد الحسيني ( مزمار ) .

WhatsApp Image 2022-08-22 at 1.23.54 AM
WhatsApp Image 2022-08-22 at 1.23.54 AM
WhatsApp Image 2022-08-22 at 1.23.55 AM
WhatsApp Image 2022-08-22 at 1.23.55 AM
WhatsApp Image 2022-08-22 at 1.23.56 AM (1)
WhatsApp Image 2022-08-22 at 1.23.56 AM (1)
WhatsApp Image 2022-08-22 at 1.23.56 AM
WhatsApp Image 2022-08-22 at 1.23.56 AM
WhatsApp Image 2022-08-22 at 1.23.57 AM
WhatsApp Image 2022-08-22 at 1.23.57 AM
WhatsApp Image 2022-08-22 at 1.23.58 AM (1)
WhatsApp Image 2022-08-22 at 1.23.58 AM (1)
WhatsApp Image 2022-08-22 at 1.23.58 AM
WhatsApp Image 2022-08-22 at 1.23.58 AM
WhatsApp Image 2022-08-22 at 1.23.59 AM (1)
WhatsApp Image 2022-08-22 at 1.23.59 AM (1)
WhatsApp Image 2022-08-22 at 1.23.59 AM
WhatsApp Image 2022-08-22 at 1.23.59 AM
WhatsApp Image 2022-08-22 at 1.24.00 AM (1)
WhatsApp Image 2022-08-22 at 1.24.00 AM (1)
WhatsApp Image 2022-08-22 at 1.24.00 AM
WhatsApp Image 2022-08-22 at 1.24.00 AM
WhatsApp Image 2022-08-22 at 1.24.01 AM (1)
WhatsApp Image 2022-08-22 at 1.24.01 AM (1)
WhatsApp Image 2022-08-22 at 1.24.01 AM (2)
WhatsApp Image 2022-08-22 at 1.24.01 AM (2)
WhatsApp Image 2022-08-22 at 1.24.01 AM
WhatsApp Image 2022-08-22 at 1.24.01 AM
WhatsApp Image 2022-08-22 at 1.24.02 AM (1)
WhatsApp Image 2022-08-22 at 1.24.02 AM (1)
WhatsApp Image 2022-08-22 at 1.24.02 AM
WhatsApp Image 2022-08-22 at 1.24.02 AM
WhatsApp Image 2022-08-22 at 1.24.03 AM (1)
WhatsApp Image 2022-08-22 at 1.24.03 AM (1)
WhatsApp Image 2022-08-22 at 1.24.03 AM
WhatsApp Image 2022-08-22 at 1.24.03 AM
WhatsApp Image 2022-08-22 at 1.24.04 AM (1)
WhatsApp Image 2022-08-22 at 1.24.04 AM (1)
WhatsApp Image 2022-08-22 at 1.24.04 AM
WhatsApp Image 2022-08-22 at 1.24.04 AM
WhatsApp Image 2022-08-22 at 1.24.05 AM (1)
WhatsApp Image 2022-08-22 at 1.24.05 AM (1)
WhatsApp Image 2022-08-22 at 1.24.05 AM
WhatsApp Image 2022-08-22 at 1.24.05 AM
قلعة صلاح الدين مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى مصطفي حجاج نجاة الألحان والإيقاعات الشرقية والغربية مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ربع كيلو ذهب.. عروس من قرية مصرية تثير الجدل بشبكة ضخمة

اشتري الشبكة بسرعة.. انهيار أسعار الذهب وعيار 21 يتراجع 128 جنيهًا

عاملي فيها خضرا الشريفة|حقيقة خناقة مجدي عبد الغني وعدلي القيعي: انت سرقت وزورت وقبضت .. فيديو

نسيت البنطلون .. الجمهور يسخر من ابنة عمرو دياب بسبب ملابسها المثيرة

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي (0-0) في الدوري

تسريب منسوب لـ رضا عبدالعال يهاجم فيه الأهلي بسبب اعتداء جماهير الإسماعيلي

بعد علم المثلية الجنسية.. طليقة أحمد الفيشاوي تحذف صورها وتتخذ قرارا مفاجئا

جماهير الإسماعيلي تعتدي على أتوبيس مشجعي الأهلي| فيديو

موضوعات متعلقة

إنطلاق مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقي والغناء بحفل هشام عباس ..اليوم

التذكرة بـ 20 جنيها.. تفاصيل حفل عمر خيرت في مهرجان قلعة صلاح الدين

اليوم.. وزيرة الثقافة تطلق الدورة 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء

ترشيحاتنا

بقدرات عالية الأداء .. لامبورجيني تقدم "أوروس بيرفورمانتي" |صور

رأسين وأنفين و4 عيون.. قطة تكسر قوانين الطبيعة بـ طفرة غريبة

بعد مشكلة الصوت.. بشرى سارة من آبل لمستخدمي هواتف iPhone 12

انتهاء التسجيل بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2022 .. اليوم

دعاء ما قبل الفجر مستجاب.. يضمن لك الاستمرار على الطاعة والنجاة في الآخرة

ربنا موجود.. رد قاس من زوجة شريف منير على ابنتها كاميليا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتموتوني كل يوم .. صدام ناري بين زوجة شريف منير وابنتها فريدة

الكيلو بـ70 ألف جنيه.. حكاية أغلى نوع مانجو في العالم وفوائدها الخرافية

بعد هجومها على بناتها| صور تكشف عن زوجة شريف منير.. شاهد

بعد إعلان والدتهما الحرب عليهما.. 10صور جريئة لـ بنات شريف منير.. شاهد

فيديو

هتافات جماهير الأهلي للخطيب تشعل ملعب برج العرب | شاهد

طبيبها وفستانها ورسالة قاسية.. أبرز لقطات شيرين عبدالوهاب في مهرجان قرطاج

3 صفقات أجانب وكيروش يقترب.. تفاصيل أهم جلسة في تاريخ النادي الأهلي "فيديوجراف"

لفت على جوزي.. سيدة تفضح صديقتها لمحاولتها إقامة علاقة مع زوجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

حسن عبدالله.. جوكر الاقتصاد وقاهر الفساد

كريمة أبو العينين

سياسة ولا!

إلهام أبو الفتح

ماذا نريد من الوزراء الجدد؟

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان " 8 "

محمود أبو حبيب

إعلام آخر زمن

محمد مخلوف

السيسي مكتشف مدينة الأحلام

نهال علام

وثيقة ملكية الدولة

د.مجدي بدران

هل هناك علاقة بين جودة النوم والطعام ؟.. اعرف الإجابة

اﻟﻤﺰﻳﺪ