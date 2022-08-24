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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

حادث أليم.. المهن السينمائية تدعم العدل جروب بعد حريق استديوهاته

صدى البلد

أصدرت نقابة المهن السينمائية برئاسة مسعد فودة، بياناً لدعم شركة العدل الجروب بعد حادث الحريق الذي وقع داخل ستوديوهات الشركة.

وجاء نص البيان كالتالي: «عراقة.. أصالة يا عزيز الرحمة، جهد سنوات.. خبرات علمية ومهنية.. حبات العرق بدأت لتصنع بناء مؤسسي ساهم في مسيرة الحياة الفنية السينمائية والتليفزيونية».

وتابع البيان: «عائلة أصيلة تقود فريق عمل من السيدات والرجال والشباب يواصلون العمل برقي وهمة لتحقيق منجز متميز في الشكل والمضمون، بداية النبت زرع طيب فجاء الحصد ثمارًا يافع، أعمال خلدت في صفحات التاريخ الإنساني والمهني ولكن إرادة العلي (كن فيكون) فجاء الحادث الأليم، الذي أدمى قلوبنا حريق صرح مؤسسي استوديوهات العدل جروب – شبرامنت لا راد لقضائه».

وعلقت شركة العدل جروب على حريق حارة العدلية الذي اندلع مساء أمس، في ستوديوهات شبرامنت، وخلف خسائر كبيرة، وذلك في منشور لها عبر انستجرام. 

ونشر حساب العدل جروب عبر انستجرام صورة من الحريق وعلق عليها قائلا:" الحمد لله على كل شيء.. اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيراً منها.. تعرضت حارة العدل بشبرامنت لحريق كبير بالأمس".

أول تعليق من العدل جروب على حريق ستوديوهاتها بشبرامنت

3 بلاتوهات.. 80 طن مياه لإخماد حريق أستوديوهات العدل جروب في شبرامنت

شهدت حارة العدلية من قبل تصوير مسلسل "ليالينا 80" الذي قامت ببطولته غادة عادل وإياد نصار وصابرين وخالد الصاوي وميدو عادل وغيرهم. 

أيضا تم تصوير مسلسل "الفرح فرحنا" في حارة العدلية، حيث التقطت معظم أحداث المسلسل داخل هذه المنطقة وقام ببطولته أوس أوس ومحمد ثروت وميرنا جميل وعدد كبير من نجوم التلفزيون. 

وفي عام 2018، شهدت حارة العدلية تصوير عدد من مشاهد مسلسل "المرأة السوداء" الذي قامت ببطولته شيري عادل مع كل من شريف سلامة وهاني عادل ووليد فواز وغيرهم. 

اشتهرت حارة العدلية بتصوير مشاهد الأسواق والمناطق الشعبية داخلها، ومن بينها جزء من أحداث مسلسل "زلزال" للفنان محمد رمضان وتحديدا مشاهد حلا شيحة التي كانت تعمل بائعة فول مع والديها حنان سليمان وسعيد الصالح.

خالد الصاوي محمد رمضان نقابة المهن السينمائية فودة غادة عادل

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