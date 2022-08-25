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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصطفى بكري: الاقتصاد المصري رقم 35 بأفضل اقتصاديات العالم..فيديو

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

أكد الإعلامي مصطفى بكري، إن الاقتصاد المصري يواجه تحديات مستمرة مثل كورونا الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن  الاقتصاد المصري استطاع تخطي الآثار السلبية لجائحة كورونا بعام 2020.

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وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن مصر حققت رابع أعلى معدلات نمو في العالم، مؤكدا أن البنك الدولي أكد أن معدلات النمو ستستمر في الإرتفاع استفادة من الغاز.

 

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، ان  الاقتصاد المصري رقم 35 عالميا في أفضل اقتصاديات العالم حسب البنك الدولي، مؤكدا أن هناك زيادة في تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 1.6%.

 

 دورا هاما

وأشار مصطفى بكري إلى أن  البنك الدولي أكد أن مصر تلعب دورا هاما في أسواق الطاقة العالمية، مؤكدا أن هناك ارتفاع بقيمة الصادرات 8.9 مليار دولار. 

 

مصطفى بكري الإقتصاد المصرى جائحة كورونا صادرات مصر

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