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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تخلوا عنه في مرضه.. والد اللاعب المتوفى بالسرطان يهاجم نادي نجوم المستقبل

جانب من تشييع جثمان
جانب من تشييع جثمان اللاعب كمال رضا شوقي

كمال شاب طموح مثلة مثل أي شاب كان يحلم باللعب والشهرة، وفي لحظات أصيب بالسرطان وقاوم هذا المرض اللعين ولكن في النهاية لقي أبني ربه بعد تعرضه لظلم من مسئولي نادي النجوم والذي تخلي عنه في أصعب لحظات حياته.. بهذه الكلمات روى "رضا شوقي" والد اللاعب كمال والذي لقي ربه بعض صراع مع مرض السرطان الخبيث في قصة ابنه لموقع صدي البلد.

ابني أصيب بمرض السرطان وعندما تقدمنا للنادي من أجل علاجه أكدوا أنه ليس لهم شأن في علاج هذا المرض وإنما يساعدون في علاج الإصابات العضلية مما جعله يلجأ إلى جميع أهالي قريته العلاقمة التابعة لمركز ههيا بمحافظة الشرقية والذين كانو معه دائما ولم يتخلوا عنه أبدا.

وأضاف الأب وهو يحاول التمالك وكتم دموعه: “عندما تخلي مسئولو النادي عن نجلي تقدمت بإستغاثات عديدة للمسئولين في الإعلام الرياضي وأيضا في وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة ولكن كان الدعم المقدم ضعيف جدا وخاصة أن كمال أصيب بشلل أقعده علي كرسي متحرك في آخر أيامه”.

وفي نهاية اللقاء أكد والد اللاعب كمال أن نجله كان بارا به وبأسرته، وهو الآن في مكان أفضل بكثير من الحياة، مطالبا بالدعاء له بالرحمة والمغفرة وأن يجعل الله مرضه شافعا له يوم القيامة وأن يسكنه الله فسيح جناته.

صراع مع السرطان.. تشييع جثمان أشهر ناشئ كرة قدم بالشرقية

شيع المئات من أهالي قرية العلاقمة التابعة لرئاسة مركز ومدينه ههيا بمحافظة الشرقية جثمان الشاب كمال رضا شوقي لاعب كرة القدم ناشئ نادي  أجيال المستقبل وسط حالة من الحزن الشديد والتي سيطرت علي جميع أهل وأصدقاء الفقيد والذين طالبو بالدعاء له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان.

تم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بحضور المئات من أهالي وأصدقاء الفقيد والشين اشادو بأخلاقه هو واسرته مؤكدين أنه صبر علي المرض وتحمل حتي فارق الحياة.

وقال أيمن شوقي عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: لله الأمر من قبل ومن بعد ولا نقول إلا ما يرضي الله انا لله وانا اليه راجعون ربنا يرحمك يا حبيبي ويجعل مرضك في ميزان حسناتك يارب كمال في ذمة الله.

 

وأضاف فريد الجزار: ببالغ الحزن قرية صبيح تشاطر أحزان قرية العلاقمه لوفاة إبنها الشاب لاعب كرة القدم كمال رضا بعد صراع مع مرض السرطان وتشييع الجنازة الساعة الخامسة مساء بالعلاقمة اللهم اسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.

 

الشرقية السرطان نادي النجوم الشباب والرياضة مرض السرطان وزارة الشباب والرياضة موقع صدى البلد صدى البلد

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