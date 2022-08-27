الأردن.. تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة حتى بداية سبتمبر

تتأثر المملكة الأردنية اليوم، السبت، بموجة حارة وجافة، يتوقع أن يستمر تأثيرها حتى بداية سبتمبر، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس، لتسود أجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية الأردنية في تقريرها، من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة فترة الظهيرة، واحتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، داعية إلى عدم ترك الأطفال في المركبات المغلقة، وعدم ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.

وبحسب التقرير، يتعمق تأثير الموجة الحارة والجافة على المملكة يوم غدٍ الأحد، حيث توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (7-8) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة جداً في باقي مناطق المملكة، مع تواجد الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتبقى المملكة يومي الاثنين والثلاثاء، تحت تأثير الموجة الحارة والجافة، وتكون الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة جداً في باقي مناطق المملكة، مع تواجد الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 38 - 25 درجة مئوية، وفي غرب عمان 36 - 23، وفي المرتفعات الشمالية 35 - 21، وفي مرتفعات الشراة 35 - 22، وفي مناطق البادية 40 - 25، وفي مناطق السهول 38 - 25، وفي الأغوار الشمالية 43 - 28، وفي الأغوار الجنوبية 44 - 30، وفي البحر الميت 43 - 29، وفي خليج العقبة 42 - 29 درجة مئوية.