وفاة ابنة سعيدو سيمبوري لاعب الاتحاد السكندري

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن وفاة ابنه اللاعب سعيدو سيمبوري لاعب نادي الاتحاد السكندري، وذلك عبر تغريدة نشرها علي صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب شوبير :"خالص العزاء في وفاة نجلة "سعيدو سيمبوري" لاعب الاتحاد السكندري، تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان".

سواريش خارج الأهلي

واستقر مجلس إدارة الأهلي علي رحيل البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني لفريق الأول لكرة القدم مع نهاية الموسم الحالي في 30 أغسطس الجاري.

ورفض محمود الخطيب رئيس النادي بقاء سواريش، خاصة مع عدم تقديمه لأي شيء في الفترة الحالية يدل علي أنه يستحق البقاء في قيادة الفريق الأحمر.

ويتضمن تعاقد الأهلي أنه يحق له 3 شهور كشرط جزائي حال إقالته ولكن بدءاً من الموسم الجديد وبالتالي فأنه مع رحيله في الأول من سبتمبر المقبل لن يحصل علي أي مقابل مادي، ولكن دون شك فإن الإدارة الحمراء سوف تتفاوض وتمنحه شهرا من راتبه.