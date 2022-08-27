ندوات تعريفية بالقاهرة لشرح كيفية الاشتراك في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

عقدت محافظة القاهرة عدة ندوات تعريفية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة لشرح كيفية الاشتراك فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التى أطلقتها الحكومة المصرية في محافظات الجمهورية فى إطار استعداداتها لاستضافة مصر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 والذى سيعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم .



وتناولت الندوة التى تأتى ضمن جهود محافظة القاهرة فى التعريف بالمبادرة وزيادة الوعى بأهميتها بعض المشروعات المقترحة من الجهات المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بهدف التخفيف من آثار تغير المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من التلوث البيئي ، وبنود المبادرة وأهدافها ،كذلك شروط المشاركة والفئات المستهدفة من المبادرة كما تم التأكيد على ضرورة إلتزام أصحاب المشروعات المقدمة بالمعايير المنظمة للمشاركة فى المبادرة ومدى قابلية المشروع للتطبيق و التأثير المتوقع على المجتمع المحلى والتعامل مع تحديات التغير المناخى و البيئى واستخدام مكون تكنولوجي فى التطبيق.



وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد دعا الشركات والأفراد والمؤسسات إلى سرعة المشاركة فى المبادرة والتسجيل من خلال الرابط http://www.sgg.eg فى الفترة من ٢١ أغسطس الجارى وحتى ٧ سبتمبر المقبل.



وأكد محافظ القاهرة أن المبادرة تأتى ضمن جهود الدولة الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة من أجل تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين جودة الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة ، وتنفيذ الإستراتـيـجـية الوطنية لتغير المناخ 2050 .