تأهل مركز شباب البرامون لنصف نهائي دوري النسخة التاسعة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، تأهل مركز شباب البرمون بمحافظة الدقهلية، للمربع الذهبي بدوري مراكز الشباب في نسخته التاسعة برعاية توتال انريجز.



وتغلب مركز شباب البرامون بالدقهلية علي مركز شباب مركز شباب أرمنت بمحافظة الأقصر بضربات الترجيح بخمسة أهداف مقابل أربعة، بعد إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق، وذلك في المباراة التي أُقيمت علي ملعب نادي المنيا الجديدة.



ويلتقي البرامون في نصف النهائي مركز شباب ناهيا، بينما ينتظر علي الجانب الآخر مركز شباب مستقبل العُميد بمطروح الفائز من مباراة فريق مركز شباب العمراوي بالإسكندرية وفريق مركز شباب الخارجة بالوادي الجديد، والتي تُقام غدًا علي ملعب نادي المنيا الجديدة في الرابعة عصرًا.

وتأتي بطولة دوري مراكز الشباب المصرية لعام 2022، برعاية شركة توتال إنرجيز إيجيبت للتسويق، حيث قررت الشركة أن تكون جزء من رعاية كرة القدم المصرية عن طريق دعم مشروع تطوير مراكز الشباب في جميع محافظات مصر، بعد أن تمكنت خلال السنوات الأخيرة من تعزيز وبناء علاقة قوية مع وزارة الشباب والرياضة