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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مكافحة الإدمان: التمكين الاقتصادي والاجتماعي يزيد نسب التعافي إلى 75٪

صدى البلد

أكد الدكتور عمرو عثمان، رئيس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن العلاج الذي تتبعه الدولة في علاج الإدمان لا يتوقف على العلاج الطبي وحده، ولكن يتم الارتقاء بشكل كبير عبر التدريب والتأهيل على المهن التي يحتاجها سوق العمل، كما ويوفر الصندوق قروضا للمتعافين من الإدمان، وكذا محو أميتهم. 

وأضاف «عثمان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الصندوق يسعي دائما للارتقاء بنوعية الحياة الخاصة بالمتعافين، حتى يساعد ذلك على دمجه في المجتمع مستقبلا بلا حدوث انتكاسات، كما وأن عملية الدمج المجتمعي للمتعافين في حال عدم تأهيله قبلها ستكون بلا جدوى. 

سحب المخدر من الجسم

واستطرد: «لو اكتفينا بسحب المخدر من الجسم فلن تزيد نسبة التعافي لـ10%، ولكن في حال العمل على التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمتعافين تتخطى نسب التعافي لـ 75%، وغيرنا نمط الحياة بشكل كبير وارتقينا بيه، وده بناء الإنسان الحقيقي اللي الدولة بتتمناه»

. وأوضح أن الصندوق دائما ما يسعى لتأهيل المتعافين من الإدمان ودمجهم في المجتمع وليس علاجهم فقط، مشيرا إلى أن الدولة حصل بها تطور كبير في المؤسسات الخاصة بعلاج الإدمان الحكومية، «كنا 12 مركز علاجي في 2014، وحاليا وصلنا لـ28 مركز علاجي في 17 محافظة، بخلاف افتتاح 5 مراكز علاجية خلال الـ6 أشهر المقبلة».

عمرو عثمان تأهيل علاج الإدمان سوق العمل التمكين الاقتصادي

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