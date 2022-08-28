الأمم المتحدة بمصر: 2021 شهد تقدمًا سريعًا نحو أهداف التنمية المستدامة

أكدت الأمم المتحدة في مصر أن جائحة فيروس كورونا أثرت على التقدم المحرز نحو أجندة 2030، خاصة حياة الأشخاص الأكثر ضعفًا، لافتة إلى الجهود المبذولة للحد من عواقب الوباء والتعافي بشكل أفضل كان أمرًا محوريًا للشراكة بين الأمم المتحدة وحكومة مصر.

وأكدت الأمم المتحدة فى مصر فى تقريرها عن النتائج السنوية لفريق الأمم المتحدة لعام 2021. أنه يجسد الجهود المستمرة والتعاونية التي تبذلها ثمانية وعشرون كيانًا من كيانات الأمم المتحدة العاملة في مصر (وكالات وبرامج وصناديق)، لافتة إلى أنه في عام 2021 ، واصلت الأمم المتحدة في مصر العمل في بيئة مليئة بالتحديات جلبت على البلاد والمنطقة والعالم بأسره بسبب جائحة COVID-19.

وأكدت الأمم المتحدة فى مصر أن عام 2021 له أهمية خاصة بالنسبة للأمم المتحدة في مصر حيث سجل تقدمًا نحو التسريع نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، مع دعم أولويات الدولة في إطار رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات الوطنية الرئيسية. يسلط التقرير الضوء على التقدم الذي تم إحرازه خلال السنة الرابعة من تنفيذ إطار شراكة الأمم المتحدة للتنمية (UNPDF) 2018-2022.

كما قدّمت الأمم المتحدة 180.1 مليون دولار أمريكي من الأنشطة المشتركة في مصر في عام 2021.