سقوط الركاب من "قطر الموت" في مدينة ملاهي أمريكية

في حادث مروع، نقلت قوات الطوارئ الأمريكية خمسة ركاب من أفعوانية (قطر الموت) إلى المستشفى بعد عطل في ولاية نيوجيرسي.

تعطلت عربة قطر الموت خشبية من طراز سيكس فلاجز في ولاية نيو جيرسي الأمريكية، مما أدى إلى إصابة أكثر من 22 راكبًا من بينهم 5 تم نقلهم إلى المستشفى في حالة حرجة.

وقع الحادث على أفعوانية إل تورو في لعبة Six Flags Great Adventure في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

قال بعض الدراجين إنهم شعروا بشئ مريب، وأبلغ آخرون عن "اهتزاز" و "دوي عالي" ، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.

إصابات خطيرة

وذكرت المحطة التلفزيونية أن 14 راكبا أصيبوا، وتم نقل خمسة منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج على بعد سقوطهم .

وجاء الحادث بعد أن خرجت الأفعوانية في الملاهي الأمريكية عن مسارها العام الماضي وتم إغلاقها، ولم يعاد فتحه حتى وقت سابق من هذا العام.