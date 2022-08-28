منع دخول زورق لخفر السواحل الأمريكي ميناء بجزر سليمان يزيد المخاوف من النفوذ الصيني المتنامي

لم يتمكن خفر السواحل الأمريكي الذي كان يقوم بدوريات كجزء من مهمة دولية لمنع الصيد غير القانوني من الحصول على تصريح للاتصال بـ ميناء في جزر سليمان - وهو الحادث الذي يأتي وسط مخاوف متزايدة من النفوذ الصيني على الدولة الواقعة في المحيط الهادئ.

وقال مكتب خفر السواحل في هونولولو، إن الزورق أوليفر هنري كان يشارك في عملية رئيس جزيرة مراقبة أنشطة الصيد في المحيط الهادئ ، والتي انتهت يوم الجمعة ، عندما سعت إلى التوقف المقرر في جوادالكانال ، جزر سليمان؛ للتزود بالوقود وإعادة التزويد.

واضاف خفر السواحل، إنه لم يكن هناك أي رد من حكومة جزر سليمان للحصول على تصريح دبلوماسي للسفينة بالتوقف عند هذا الحد، لذلك تحول أوليفر هنري إلى بابوا غينيا الجديدة.

وتحاول الصين بحزم توسيع وجودها ونفوذها في المحيط الهادئ، وأثار رئيس وزراء جزر سليمان، ماناسيه سوجافاري، قلق بعض الجيران، والولايات المتحدة وآخرين بعد أن وقع اتفاقية أمنية جديدة مع الصين.

وأثار الاتفاق مخاوف من إنشاء قاعدة بحرية صينية على بعد 1200 ميل قبالة الساحل الشمالي الشرقي لأستراليا.

وعندما كان من المقرر التوقف في جزر سليمان، لم يتم الكشف عن ذلك، لكن خفر السواحل قال إن أوليفر هنري وصل إلى بورت مورسبي، بابوا غينيا الجديدة، يوم الثلاثاء 'بعد دورية في أجزاء من بحر المرجان وجزر سليمان'.

ولم تعلق البحرية الملكية البريطانية بشكل مباشر على التقارير التي تفيد بأن سفينة HMS Spey ، التي تشارك أيضًا في عملية رئيس الجزيرة ، مُنعت أيضًا من الاتصال بميناء في جزر سليمان.

وقالت البحرية الملكية في بيان عبر البريد الإلكتروني إن برامج 'السفن' تخضع لمراجعة مستمرة ومن الممارسات الروتينية أن تتغير.

واضافت “لأسباب تتعلق بأمن العمليات، لا نناقش التفاصيل، البحرية الملكية تتطلع إلى زيارة جزر سليمان في وقت لاحق”.

وخلال عملية رئيس الجزيرة، قدمت الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا ونيوزيلندا الدعم من خلال المراقبة الجوية والسطحية لدول جزر المحيط الهادئ المشاركة في العملية، بما في ذلك جزر سليمان.

ولن يضع الوجود العسكري الصيني في جزر سليمان على عتبة أستراليا ونيوزيلندا فحسب ، بل أيضًا على مقربة شديدة من جوام ، الأراضي الأمريكية التي تستضيف قواعد عسكرية رئيسية.

ونفت كل من جزر سليمان والصين أن يؤدي اتفاقهما إلى وجود موطئ قدم عسكري صيني في جنوب المحيط الهادئ.

وأثار سوجافاري أيضًا الدهشة في وقت سابق في أغسطس عندما تخطى حفل تأبين بمناسبة ذكرى معركة جوادالكانال، وهي معركة رئيسية في الحرب العالمية الثانية حيث انتزعت القوات الأمريكية والقوات المتحالفة الأخرى السيطرة على الجزر من الإمبراطورية اليابانية.

وقالت نائبة وزير الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان، التي أصيب والدها خلال حملة غوادالكانال وحضر النصب التذكاري ، إن سوجافاري "أضاع فرصة مهمة '' بعدم حضوره.

والتقت السناتور الأمريكية مارشا بلاكبيرن مع سوجافاري في جزر سليمان يوم الأربعاء لكن لم يتضح ما إذا كانت أثارت قضية رفض خفر السواحل في الميناء.

وقالت النائبة الجمهورية من ولاية تينيسي في بيان على موقعها على الإنترنت إن زيارتها لجزر سليمان وكذلك فيجي وبابوا غينيا الجديدة 'كانت خطوة مهمة في إظهار التزام أمريكا بالمنطقة وتوسيع علاقاتنا الاستراتيجية'.

وقال خفر السواحل، في بيان من هونولولو، إنه يحترم سيادة شركائه الأجانب ويتطلع إلى المشاركة المستقبلية مع جزر سليمان.

وصرحت الملازم خفر السواحل كريستين كام لصحيفة Stars and Stripes بأن وزارة الخارجية الأمريكية كانت على اتصال مع حكومة جزر سليمان بعد رفض الاتصال بالميناء وأنهم يتوقعون تقديم جميع التصاريح المستقبلية للسفن الأمريكية.