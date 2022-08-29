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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تايلور سويفت بحفل توزيع جوائز الـ MTV .. شاهد

تايلور سويفت
تايلور سويفت

حرصت النجمة تايلور سويفت على الظهور بإطلالة مميزة في حفل توزيع جائزة MTV Video Music Awards والتي تنطلق من مركز برودنشيال في نيويورك.

حرص كل من كولتون هاينز وجاك هارلو وجوستينا فالنتين وفريق بلاكبينك الكوري على الظهور بسجادة حفل توزيع جائزة MTV Video Music Awards والتي تنطلق من مركز برودنشيال في نيويورك.

 

كما ظهر الرابر الأمريكي LL Cool J على سجادة حفل توزيع جائزة MTV Video Music Awards والتي تنطلق من مركز برودنشيالفي نيوارك، بـ  نيو جيرسي وارتدى جيمس تود سميث الثالث الشهير LL Cool J خاتم حمل حروف اسمه.

من بين المرشحين لأول مرة للجائزة كل من: بيبي كيم، كاسي موسجريفز، جايل، مانسكين، أنيتا، بيكي جي، دوف كاميرون، كارول جي،إتزي، جي آي دي، موني لونج، تيمز، ويت ليج.

كولتون هاينز وجاك هارلو وجوستينا فالنتين وفريق بلاكبينك في حفل جوائز MTV

ينطلق الليلة.. كل ما تريد معرفته عن حفل MTV Video Music Awards

ومن المقرر أن تحصل المغنية العالمية نيكى ميناج على جائزة Michael Jackson Video Vanguard.

سيتم بث حفل توزيع جوائز MTV Video Music Awards على الهواء مباشرة من إحدى قاعات الاحتفال بولاية نيوجيرسي، بمشاركة عدد كبير من النجوم. 

سيقدم حفل MTV Video Music Awards كل من نيكي ميناج وجاك هارلو ول ل كول، فيما سيشهد الحدث عروضا فنية لكل من إيمينيم، سنوب دوج، باد باني، ليزو، بلاك بينك وغيرهم.

من بين المرشحين لجوائز في حفل MTV Video Music Awards كل من دريك، إد شيران، هاري ستايلز، ليل ناز، جاك هارلو، أوليفيا رودريجو، وتايلور سويفت. 

ترشح كل من هاري ستايلز ودوجا كات لنيل 8 جوائز، يليهما دريك وكيندريك لامار وليل ناز بسبعة ترشيحات لكل منهم، ومن المقرر أن تحصل نيكي ميناج على جائزة خاصة خلال الحفل. 

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