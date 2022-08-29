الإسماعيلي: يوجد متجر خاص بالملابس الرياضية داخل النادي.. فيديو

أكد خالد زين نائب رئيس النادي الإسماعيلي، أن ناديه اضطر في البداية للتوقيع على عقد تسويق حقوق بث مباريات الدراويش في الدوري الممتاز لمدة موسم واحد بمبلغ مالي ضعيف.

قال خالد زين في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "اضطرينا نعمل عقد بث لمدة موسم واحد بمبلغ مالي ضعيف، رغم إننا كنا من أعلى الأندية مشاهدة رغم كوننا في أسوأ حالاتنا".



أضاف: "سجلنا الشعار والعلامة التجارية الخاصة بالنادي، وعملنا شركة كرة قدم، اللي تعتبر عمود أساسي في إنقاذ الإسماعيلي ماليا".



وواصل: "عملنا تعاقد خاص لمدة 3 سنوات بشأن الملابس الرياضية والعقد ده هيوفر للنادي سنويا 3 مليون جنيه"

وختم حديثه قائلا: "خلال 4 أيام هيكون في متجر للنادي الإسماعيلي أونلاين، غير المتجر اللي هيكون في النادي بالشراكة مع الشركة".