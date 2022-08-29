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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التصريح بدفن جثة عامل سقط من أعلى سقالة خشبية بالقليوبية

جثة - صورة أرشيفية
جثة - صورة أرشيفية

صرحت جهات التحقيق بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بدفن جثة عامل لقى مصرعه إثر سقوطه من أعلى سقالة خشبية عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، كما أمرت جهات التحقيق تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

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تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من مستشفى ناصر العام، باستقبال عامل محارة، مصاب بنزيف داخلي بالمخ وتوفى أثناء محاولة إسعافه لسقوطه من أعلى سقالة خشبية.
وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين سقوط ص ع م، 44 سنة عامل محارة أثناء عمله أعلى سقالة خشبية بالطابق الرابع بأحد العقارات بشارع الشعراوي دائرة القسم حيث اختل توازنه وسقط أرضا ما أدى إلى إصابته بنزيف داخلي بالمخ.
وجرى نقل المصاب لمستشفى ناصر العام إلا أنه توفي أثناء محاولة إسعافه، وتم التحفظ على الجثة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

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