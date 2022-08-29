رفع 810 حالة إشغال طريق في البحيرة

أسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن رفع ٨١٠ حالة إشغال طريق مخالف تنوعت مابين ثابت ومتحرك.

و ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة لرفع كافة الإشغالات بالشوارع والطرق للحفاظ على السيولة المرورية ولتيسير حركة المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين مما أسفرت الحملة عن :

- ٣٢٣ حالة إشغال طريق مخالف بنطاق الشوارع الرئيسية والفرعية بدمنهور.

- ٣١٠ حالة إشغال طريق مخالف بنطاق مركز ومدينة إيتاى البارود.

- ٧٠ حالة إشغال مخالف بالمحمودية وتحرير ٩ محاضر إشغال.

- ٦٥ حالة إشغال مخالف بالدلنجات و٤٢ حالة إشغال برشيد.