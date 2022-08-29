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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 810 حالة إشغال طريق في البحيرة

حملات إزاله الإشغالات
حملات إزاله الإشغالات

أسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة  عن رفع ٨١٠ حالة إشغال طريق مخالف تنوعت مابين ثابت ومتحرك.

 و ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة لرفع كافة الإشغالات بالشوارع والطرق للحفاظ على السيولة المرورية ولتيسير حركة المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين مما أسفرت الحملة عن :

-  ٣٢٣ حالة إشغال طريق مخالف بنطاق الشوارع الرئيسية والفرعية بدمنهور.

-  ٣١٠ حالة إشغال طريق مخالف بنطاق مركز ومدينة إيتاى البارود.

- ٧٠ حالة إشغال مخالف بالمحمودية وتحرير ٩ محاضر إشغال.

-  ٦٥ حالة إشغال مخالف بالدلنجات و٤٢ حالة إشغال برشيد.

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