إزالة 34 حالة تعد بإجمالي مساحة 8707 م2 بنطاق 9 مراكز بالبحيرة

شهدت محافظة البحيرة جهود لسرعة إزالة أية تعديات فى المهد وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية مرة أخرى وذلك ضمن المرحلة الأولى من الموجة 20 لإزالة التعديات والتي إنطلقت منذ 13 أغسطس الجاري وحتى 27 أكتوبر 2022 على 3 مراحل مع إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

هذا وقد شهدت مدن ومراكز المحافظة عدداً من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 34 حالة تعدي بنطاق 9 مراكز بإجمالى مساحة بلغت 8707 م٢ عبارة عن :

- إزالة 5 حالات بحوش عيسى منهم حالتى لمكامير فحم مخالفة بمساحة 5300 م بنطاق الوحدة المحلية لقرية عزب حوش عيسى وتنفيذ 3 حالات إزالة تابعة لهندسة صرف حوش عيسى الزراعي عبارة عن قناطر ومغاسل بمساحة 85 م بنطاق المدينة خارج الحيز العمراني وبنطاق قرية حرارة.

- حالتا تعد بمساحة 21 م٢ بكوم حمادة.

- حالتا تعد بمساحة 250 م٢ بالدلنجات.

- حالتا تعد بمساحة 126 م٢ بدمنهور.

- 6 حالات تعد بمساحة 542 م٢ بكفر الدوار.

- 5 حالات تعد بمساحة 267 م٢ بأبو حمص.

- 7 حالات تعد بمساحة 1150 م٢ برشيد.

- 3 حالات تعد بمساحة 650 م٢ بإدكو.

- حالتي تعد بمساحة 316 م٢ وادي النطرون.



