عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مين الأجمل.. فنانات يخطفن الأنظار بالبوركيني علي البحر.. شاهد

صدى البلد

أصبح البوركيني موضة الفنانات علي الشواطئ بالساحل الشمالي وشاركت  الكثير من الفنانات  صورهن علي الشاطئ بالبوركيني .

 

وكانت أول المشاركات لبوركيني مصممة الأزياء هادية غالب  الفنانة  هبة مجدي  ومن بعدها منة عرفة  وهنادي مهنا وآخرهن الفنانة حنان مطاوع، عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، بصور من عطلتها الصيفية التي تقضيها في الساحل الشمالي. 

 

هبة مجدي بالبوركيني 
منة عرفة بالبوركيني 

واختارت حنان مطاوع الظهور ببوريكيني من تصميم هادية غالب باللون الأصفر والبينك ويصل سعر المايوه بـ 3646 جنيه.

وعلّقت حنان مطاوع على الصور قائلة: “أنا بعشق البحر زيك يا حبيبي حنون.. وساعات زيك مجنون ومهاجر ومسافر.. وساعات زيك حيران وساعات زيك زعلان.. وساعات مليان بالصبر أنا بعشق البحر”. 

حنان مطاوع بالبوركيني 

وكانت كلا من هبة مجدي ومنة عرفة وهنادي مهنا قد سبقن حنان مطاوع في ارتداء بوركيني هادية غالب ولكن باللون الأزرق والبنفسجي الفاتح وهو من أبرز صيحات الموضة لـ صيف 2022 في شواطيء مصر.

بوركيني هادية غالب حنان مطاوع بالبوركيني هبة مجدي بالبوركيني بوركيني البوركيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كنت هديها بالقلم على وشها.. حكاية صورة لدينا الشربيني فجّرت غضب مفيد فوزي

حبيبي يا بابا.. مرتضي منصور يكشف كواليس لقائه بـ كهربا بعد الأزمة

نهائيًا .. حارس فاركو في الأهلي | وإعارة مصطفى شوبير

انهيار الذهب بشكل غير مسبوق.. كم وصل سعر عيار 21 اليوم؟

كان غاضبا بشدة.. شوبير يكشف كواليس إخطار الأهلي لـ سواريش بالرحيل رسميا

الأهلي يتعاقد مع البورتوريكية ديانا كارولينا لتدعيم فريق سيدات الطائرة

جدي وبابا وجوز الست اللي ولدتني.. حكايات ميدوسا عن التحرش يشيب لها الرأس

ضربة موجعة لبيراميدز في ختام الدوري المصري

ترشيحاتنا

بسبب قرار بايدن.. المخابرات المركزية حذرت من تكرار هجمات11 سبتمبر في أمريكا

مرتضى منصور يدعو مجلس إدارة الزمالك لجلسة طارئة مساء اليوم

فيفي عبده شكلها غريب.. فنانات ظهرن بدون مكياج.. شاهد

الأغرب على الإطلاق .. ساعات من L’Epée على شكل سيارة كلاسيكية

أجمل الأصوات| سورة لقمان للقارئ الصغير مصطفى العماوي

كنت هديها بالقلم على وشها.. حكاية صورة لدينا الشربيني فجّرت غضب مفيد فوزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين الأجمل.. فنانات يخطفن الأنظار بالبوركيني علي البحر.. شاهد

جمال شعبان يكشف عن أسباب غير متوقعة لـ الأزمات القلبية عند الشباب

كاش مايوه جريء.. هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة جديدة.. شاهد

شاهد إطلالات بنات عماد متعب وزوجته تنال إعجاب المتابعين

فيديو

كريم الحسيني: هناك أعمال كنت أرى فيها تامر حسني أثناء كتابتها

أبدا مو قضاء وقدر.. شقيقة جورج الراسي تكشف السبب الحقيقي لوفاته

بحب نبيلة عبيد أكثر.. مفيد فوزي: عمري ما طلبت من نادية الجندي إجراء حوار

مكشوف البطن.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بفيديو جديد على إنستجرام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

أسامة البريكي

مصر التي أحببت

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ