مين الأجمل.. فنانات يخطفن الأنظار بالبوركيني علي البحر.. شاهد

أصبح البوركيني موضة الفنانات علي الشواطئ بالساحل الشمالي وشاركت الكثير من الفنانات صورهن علي الشاطئ بالبوركيني .

وكانت أول المشاركات لبوركيني مصممة الأزياء هادية غالب الفنانة هبة مجدي ومن بعدها منة عرفة وهنادي مهنا وآخرهن الفنانة حنان مطاوع، عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، بصور من عطلتها الصيفية التي تقضيها في الساحل الشمالي.

هبة مجدي بالبوركيني

منة عرفة بالبوركيني

واختارت حنان مطاوع الظهور ببوريكيني من تصميم هادية غالب باللون الأصفر والبينك ويصل سعر المايوه بـ 3646 جنيه.

وعلّقت حنان مطاوع على الصور قائلة: “أنا بعشق البحر زيك يا حبيبي حنون.. وساعات زيك مجنون ومهاجر ومسافر.. وساعات زيك حيران وساعات زيك زعلان.. وساعات مليان بالصبر أنا بعشق البحر”.

حنان مطاوع بالبوركيني

وكانت كلا من هبة مجدي ومنة عرفة وهنادي مهنا قد سبقن حنان مطاوع في ارتداء بوركيني هادية غالب ولكن باللون الأزرق والبنفسجي الفاتح وهو من أبرز صيحات الموضة لـ صيف 2022 في شواطيء مصر.