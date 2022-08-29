تضم شهر عقاري.. وحدة مرور كوم قرطاس بالبحيرة على 4000 متر

قامت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بجولة تفقدية اليوم بمركز ومدينة الدلنجات، بحضور اللواء وائل زغلول رئيس مركز ومدينة الدلنجات، حيث استهلتها بتفقد وحدة مرور كوم قرطاس المقامة على مساحة ٤٠٠٠ م٢ والتي تضم ٣ مبانى بمساحة ١٦٠٠م٢ (مبنى الشهر العقارى والمكون من دور أرضى و٢ دور علوى - مبنى إدارى مكون من دور أرضى و٤ أدوار علوية - مبنى المجندين مكون من دور أرضى و٢ دور علوى)، بتكلفة إجمالية ٤٠ مليون جنيه وبلغت نسبة تنفيذها ٩٥٪.

ويأتي ذلك فى إطار الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها ومعدلات ونسب التنفيذ، وكذلك الجهود المبذولة للتوسع فى إنشاء وحدات مرورية جديدة وتزويدها بكافة الأجهزة والتقنيات الإلكترونية الحديثة.

وأشارت الدكتورة نائب محافظ البحيرة، إلى أهمية وحدات المرور فى التيسير علي المترددين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم أثناء إستخراج رخص القيادة والتسيير للسيارات بشتى أنواعها.

وأكدت أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي، وأوضحت أن الفترة القادمة ستشهد إفتتاح العديد من المشروعات بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى لمحافظة البحيرة، مشددة على الالتزام بالجدول الزمني المحدد لنهو الأعمال فى موعدها مع الالتزام بجودة الإنشاءات لضمان تقديم أفضل خدمة للمواطنين.