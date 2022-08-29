وكلاء ورؤساء أقسام جدد بكليات جامعة بنها

أصدر الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها عددا من القرارات شملت تعيين الدكتورة رشا شاكر على الأستاذ بقسم طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات بكلية الطب البشري وكيلا للكلية لشئون التعليم والطلاب ، وتعيين الدكتور أمجد جمال ابراهيم الأستاذ بقسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب وكيلا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، وقيام الدكتور رضا قطب عبد الرازق الأستاذ المساعد بقسم العظام بكلية العلاج الطبيعى بأعمال وكالة الكلية لشئون التعليم والطلاب.



كما شملت القرارات تعيين الدكتورة سمية متولي عرفات الأستاذ بقسم الإعلام بكلية الآداب رئيسا لمجلس قسم الإعلام ، وتعيين الدكتور وجدى ابراهيم الدجدج الأستاذ بقسم الكيمياء بكلية العلوم رئيسا لمجلس قسم الكيمياء ، وتعيين الدكتور سعيد السيد عبد الغني الأستاذ بقسم الفيزياء بكلية العلوم رئيسا لمجلس قسم الفيزياء ، وتعيين الدكتورة ريم رفعت عبد الجليل الأستاذ بقسم الميكروبيولوجيا والمناعة الطبية بكلية الطب البشري رئيسا لمجلس قسم الميكروبيولوجيا و المناعة الطبية ، وتعيين الدكتور رضا خليل كامل الأستاذ بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب البشري رئيسا لمجلس قسم التخدير والعناية المركزة ، وتعيين الدكتورة هند عبد الله السيد الأستاذ بقسم تمريض صحة المرأة والتوليد بكلية التمريض رئيسا لمجلس قسم تمريض صحة المرأة والتوليد.

كما شملت تعيين الدكتور أحمد محمد عبد الله الأستاذ بقسم العلوم الأساسية بكلية الهندسة بشبرا رئيسا لمجلس قسم العلوم الأساسية، وتعيين الدكتور أنور بدوى أبوسنه الأستاذ بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة بشبرا رئيسا لمجلس قسم الهندسة المدنية ، وقيام الدكتور نادر عبد الوهاب أحمد الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة ببنها بأعمال رئيس مجلس قسم الهندسة الميكانيكية ، وقيام الدكتور محمد مرسي متولي الأستاذ المساعد بقسم علم النفس بكلية الآداب بأعمال رئيس مجلس قسم علم النفس.