عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكلاء ورؤساء أقسام جدد بكليات جامعة بنها

الدكتور جمال سوسة
الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها

أصدر الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها عددا من القرارات شملت تعيين الدكتورة رشا شاكر على الأستاذ بقسم طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات بكلية الطب البشري وكيلا للكلية لشئون التعليم والطلاب ، وتعيين الدكتور أمجد جمال ابراهيم الأستاذ بقسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب وكيلا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، وقيام الدكتور رضا قطب عبد الرازق الأستاذ المساعد بقسم العظام بكلية العلاج الطبيعى بأعمال وكالة الكلية لشئون التعليم والطلاب.

تضم 7 كليات..الدكتور جمال سوسة: قرار جمهوري بإنشاء جامعة بنها الأهلية بالعبور

رئيس جامعة بنها : برامج تدريبية متخصصة لتنمية قدرات الموهوبين


كما شملت القرارات تعيين الدكتورة سمية متولي عرفات الأستاذ بقسم الإعلام بكلية الآداب رئيسا لمجلس قسم الإعلام ، وتعيين الدكتور وجدى ابراهيم الدجدج الأستاذ بقسم الكيمياء بكلية العلوم رئيسا لمجلس قسم الكيمياء ، وتعيين الدكتور سعيد السيد عبد الغني الأستاذ بقسم الفيزياء بكلية العلوم رئيسا لمجلس قسم الفيزياء ، وتعيين الدكتورة ريم رفعت عبد الجليل الأستاذ بقسم الميكروبيولوجيا والمناعة الطبية بكلية الطب البشري رئيسا لمجلس قسم الميكروبيولوجيا و المناعة الطبية ، وتعيين الدكتور رضا خليل كامل الأستاذ بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب البشري رئيسا لمجلس قسم التخدير والعناية المركزة ، وتعيين الدكتورة هند عبد الله السيد الأستاذ بقسم تمريض صحة المرأة والتوليد بكلية التمريض رئيسا لمجلس قسم تمريض صحة المرأة والتوليد.
كما شملت تعيين الدكتور أحمد محمد عبد الله الأستاذ بقسم العلوم الأساسية بكلية الهندسة بشبرا رئيسا لمجلس قسم العلوم الأساسية،  وتعيين الدكتور أنور بدوى أبوسنه الأستاذ بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة بشبرا رئيسا لمجلس قسم الهندسة المدنية ، وقيام الدكتور نادر عبد الوهاب أحمد الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة ببنها بأعمال رئيس مجلس قسم الهندسة الميكانيكية ، وقيام الدكتور محمد مرسي متولي الأستاذ المساعد بقسم علم النفس بكلية الآداب بأعمال رئيس مجلس قسم علم النفس.

جامعة بنها الدراسات العليا كلية الطب البشري كلية الهندسة كلية الاداب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكاية صورة لدينا الشربيني فجّرت غضب مفيد فوزي

حبيبي يا بابا.. مرتضي منصور يكشف كواليس لقائه بـ كهربا بعد الأزمة

نهائيًا .. حارس فاركو في الأهلي | وإعارة مصطفى شوبير

انهيار الذهب بشكل غير مسبوق.. كم وصل سعر عيار 21 اليوم؟

كان غاضبا بشدة.. شوبير يكشف كواليس إخطار الأهلي لـ سواريش بالرحيل رسميا

ضربة موجعة لبيراميدز في ختام الدوري المصري

جدي وبابا وجوز الست اللي ولدتني.. حكايات ميدوسا عن التحرش يشيب لها الرأس

ضرب ممرضة وعاملة وسب طبيب في مستشفى قصر العيني| ماذا حدث؟

موضوعات متعلقة

تضم 7 كليات..الدكتور جمال سوسة: قرار جمهوري بإنشاء جامعة بنها الأهلية بالعبور

رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية الآداب

رئيس جامعة بنها: نلتزم بسياسة النظام المتكامل للجودة الإدارية والسلامة والصحة المهنية

رئيس جامعة بنها يصدر عددا من قرارات التعيين والتكليف

فتح باب التقدم لمدن جامعة بنها وحتى نهاية الشهر

نائب رئيس جامعة بنها يتفقد اختبارات القدرات بكليتي الفنون التطبيقية والتمريض

رئيس جامعة بنها: الرئيس السيسي يولي البعد البيئي وتغير المناخ أهمية كبيرة

ترشيحاتنا

بناء الوعي ومواجهة الأفكار المتطرفة وتأكيد الهوية المصرية.. مدبولي يناقش ملفات الثقافة

أنصار الصدر يستولون على بدلة رئيس العراق بعد اقتحام القصر الجمهوري.. فيديو

عضو بمجلس الإسماعيلي: ما حدث مع حمزة الجمل من يحيى الكومي نكران جميل

موجودة في كل بيت.. تناول هذه الأطعمة يحميك من مرض خطير

الري: تركيب منظومة للطاقة الشمسية لـ85 بئرا جوفيا بالوادى الجديد

هل يجوز الاحتفال بأعياد ميلاد الأبناء ؟ دار الإفتاء ترد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاي تتغدى بـ 10 جنيهات.. شاورما فراخ أكلة اقتصادية ومغذية

مش هتصدق الرقم| سعر غير متوقع لـ فستان نيرمين الفقي

كان يمكن إنقاذها..مسعف الأميرة ديانا في حادث وفاتها يروي تفاصيل لأول مرة

مين الأجمل.. فنانات يخطفن الأنظار بالبوركيني علي البحر.. شاهد

فيديو

فيفي عبده شكلها غريب.. فنانات ظهرن بدون مكياج.. شاهد

كريم الحسيني: هناك أعمال كنت أرى فيها تامر حسني أثناء كتابتها

أبدا مو قضاء وقدر.. شقيقة جورج الراسي تكشف السبب الحقيقي لوفاته

بحب نبيلة عبيد أكثر.. مفيد فوزي: عمري ما طلبت من نادية الجندي إجراء حوار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

أسامة البريكي

مصر التي أحببت

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ